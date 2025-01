Reportan muerte de trabajador sidorista por golpe en la cabeza tras fallas operativas en su área laboral

19-01-25.-La mañana de este 16 de enero se reportó la muerte de trabajador Seferino Silva, quien se desempeñaba como mecánico de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Durante el turno de la mañana, el sidorista se encontraba haciendo mantenimiento a los rodillos que trasladan las palanquillas hacia uno de los hornos de la empresa, según los testigos, en el área de Barra y Alambrón, cuando el sistema de rodillos falló provocándole un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte.“En primer lugar, se hace la fabricación de palanquilla. Luego de eso, se sube a un tren o mesa. Esa mesa tiene unos transportadores que pasa hacia la parte interna donde está un horno, ahí en ese rodillo se traslada la palanquilla y le dan a un pulsador que hay ahí para que suba a otra mesa que tiene ahí en el horno, se calienta y se saca la cabilla, alambre liso y barra lisa. Por falta de repuestos, ya que no hay inversión para repuestos, sacan un motor de un lado de cualquiera que esté por ahí y lo colocan para tratar de hacer la producción. Los rodillos se pegan, se trancan… En ese momento, se estaba haciendo mantenimiento frente del horno para pasar la palanquilla para calentarla y hacer cabillas, fue que ocurrió el accidente. Él haciendo la prueba, una palanquilla iba rodando por los rodillos, se levantó y lo golpea en la cabeza. Ahí fue que ocurrió el fatal accidente”, declaró a Correo del Caroní un compañero de labores que prefirió no ser identificado.Desde el año 2022, el personal ha denunciado la canibalización de las áreas de trabajo, debido a la falta de repuestos. De hecho, en su última visita al estado Bolívar, Nicolás Maduro aseguró que había conseguido, a través de las Brics, las inversiones que le hacían falta a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG); sin embargo, días más tarde el país no fue aceptado en el bloque económico.“Para ser preciso: para que la palanquilla entre al horno se usa una asta que es la que empuja a las demás palanquillas para que entren al horno. En ese momento estaban colocando el vástago con un polipasto, es decir, una grúa que está en la máquina. Estaban trayendo las palanquillas. Esto chocó y la palanquilla le dio el golpe en la cabeza. Los compañeros dicen que tenía el casco puesto, pero con todo y casco le dio el golpe y lo mató en seco. Esa es la información que ha salido del área de trabajo. Se acordonó el área, como es muerte de ipso facto, no lo podían levantar. El médico llega, confirma la muerte y ahí lo dejan. Como fue muerte inmediata, se deja espera a que levanten el cuerpo”, puntualizó un empleado entrevistado.Ninguno de los declarantes quiso revelar su identidad, puesto que aseguran las amenazas y el terror laboral dentro de las plantas es fuerte. Durante el mes de agosto de 2024, un trabajador fue detenido por publicar videos sobre las condiciones de las plantas.Falta de delegados de prevención mantiene en riesgo al trabajadorAsimismo, los trabajadores de la estatal denunciaron que la falta de delegados de prevención y asesores de seguridad en las plantas ha generado este tipo de accidentes, puesto que la mayoría del personal que se encargaba de la seguridad permanece como no requerido.“Esto es por falta de atención a los equipos. Hace años que no se hace inversión a la planta porque cambió Sidor. Eso es lo que nos dicen a nosotros que Sidor es otra. Tenemos varios meses que no nos pagan nuestros bonos de producción y nosotros seguimos produciendo. Hay un alto riesgo porque sacan rodillos, equipos de otra parte donde está parado y lo ponen en este lado. Esos motores o tarjetas de electrones ya tienen su vida útil finalizada, ahorita hay alto riesgo de accidente porque no hay inversión. No quieren invertir. Por ahí salió el presidente de la CVG, Héctor Silva, diciendo que hubo inversión y prometiendo cosas. Es mentira. Sidor tiene de 5 a 10 años que no se compra equipos nuevos. Estamos trabajando a riesgo de accidentes”, manifestó la fuente.A través de sus redes sociales oficiales, la compañía no ha informado sobre este accidente. Hay que señalar que desde el año 2021 son pocas las informaciones que se dan sobre este tema en las empresas pertenecientes al holding, esto a pesar de que agrupaciones laborales han denunciado en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Laborales (Inpsasel) situaciones de riesgo.“Estamos trabajando con las uñas y ahí es que vienen los riesgos. En este caso, el trabajador se desempeñaba en la parte mecánica, pero recientemente hubo otro accidente en el que se quemó un fundidor, eso quedó callado”, refirió otro trabajador de la estatal.Según las denuncias, las áreas laborales permanecen sin tomar en consideración las normas de seguridad industrial. Asimismo, desde hace más de 6 años la compañía incumple con la dotación estipulada en la contratación colectiva para equipos de protección personal.