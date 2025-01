Tarek William Saab Credito: Web

19-01-25.-El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que el presidente colombiano, Gustavo Petro, usa hechos como la excarcelación de Carlos Correa, para “atacar a Venezuela”.



En entrevista con El Tiempo, Saab dijo que la reacción sobre la celebración mandatario por la excarcelación de Correa, donde le exigía no “inmiscuirse” en los asuntos internos de Venezuela, no fue energética.



Para el jefe del Ministerio Público, más bien fue “la búsqueda de corregir aquel exabrupto que él hace de entrometerse en los asuntos internos de nuestro país”.



El fiscal acotó que, pese a venir de las “lides revolucionarias de la izquierda colombiana”, Petro habla del tema venezolano en la misma línea que los expresidentes Andrés Pastrana, Álvaro Uribe e Iván Duque, duros críticos del Gobierno venezolano.



“Él (Petro) saluda como un hecho excepcional la liberación de una persona que no fue detenida inicialmente por pertenecer a una ONG”, añadió Saab al respecto. Al mismo tiempo, dijo que Correa poseía en su teléfono la “documentación” de presuntas transferencias de miles de dólares que supuestamente recibía del extranjero para “atacar al país”.



“Fue procesado, fue imputado y recibió una medida. Como él, más de 1.500 personas. Y estamos ahora en un proceso de revisar nuevos casos de personas detenidas por los hechos posteriores al 28 julio del año pasado”, dijo. A la vez, agregó que por sus críticas siente que “no es el mismo Petro de aquel tiempo que conocí”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 630 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/01/18/fiscal-saab-buscamos-que-petro-corrija-el-exabrupto-de-entrometerse-en-asuntos-de-venezuela/)