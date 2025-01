Familiares de "presos políticos" en Venezuela exigen nuevamente la revisión de los casos

17-01-25.-Familiares de los considerados «presos políticos» en Venezuela, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, acudieron este jueves al Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas, para exigir la revisión de los casos que lleve, dijeron, a la liberación de sus parientes.



«Venimos hasta aquí, nuevamente, a consignar documentos donde exigimos que se revisen nuestras causas, que el Ministerio Público se aboque a revisar los casos de cada una de estas personas, de nuestros familiares que son inocentes», señaló Diego Casanova, a las afueras de la institución, a la que acudieron alrededor de 80 personas.



Casanova, quien también es integrante de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, señaló que en diversas oportunidades han entregado documentos con «evidencia» que comprueba la inocencia de sus familiares detenidos.



«Absolutamente todos son delitos forjados, fabricados a la medida, con una intención muy clara que es, por supuesto, reprimir, mantener una política de terror contra las personas», añadió. El activista denunció que los «presos políticos» están en condiciones de reclusión «inhumanas» porque, relató, en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte), solo están recibiendo comida «una vez al día».



«Todavía no tienen acceso a agua potable, hay muchísimas restricciones (…) lo que ha agravado sus condiciones de salud de muchos de ellos», sostuvo. Entretanto, Yovanka Ávila, hermana de un detenido en el Rodeo I, en el estado Miranda (norte), indicó que desde hace un mes las visitas se mantienen suspendidas en la cárcel, por lo que, dijo, no tiene información sobre su familiar. «Lo único que nos dicen (los custodios) es que ellos están bien y nosotros no estamos seguros de eso hasta verlos», indicó.



El pasado 6 de enero, el Ministerio Público anunció la excarcelación de 146 personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, con lo que subieron a 1.515 las medidas concedidas después de un proceso de revisión de los casos vinculados a las protestas posteriores a la cuestionada reelección de Nicolás Maduro.



Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de protestas poselectorales, donde además se registraron 28 muertes, entre ellas, las de dos militares.

C.punto (https://contrapunto.com/nacional/politica/familiares-de-presos-politicos-en-venezuela-exigen-nuevamente-la-revision-de-los-casos/)