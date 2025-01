Denuncian detención del director de la ONG Espacio Público

08-01-25.-La Organización No Gubernamental (ONG) Espacio Público denunció este lunes que su director ejecutivo, Carlos Correa, se encuentra desaparecido desde las 5 de la tarde.



En sus redes sociales, Espacio Público dijo que no ha podido establecer comunicación con Correa.



Acotó que, según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados.



Entre tanto, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que testigos presenciales informaron que Correa fue interceptado alrededor de las 5:00 de la tarde de este martes por agentes encapuchados y vestidos de negro en pleno centro de Caracas.



"Se desconoce el paradero de nuestro director ejecutivo Carlos Correa desde las 5:00 pm aproximadamente, de este 7 de enero. No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados", dijo la ONG.



La ONG exige al Estado venezolano que ofrezca información sobre su director ejecutivo.

Carlos Correa

Credito: X-captura