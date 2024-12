Excarcelaron a nueve mujeres detenidas tras las elecciones presidenciales

Credito: Web

28-12-24.-Nueve mujeres detenidas después de las elecciones presidenciales fueron excarceladas este viernes, según informaron familiares al Comité por la Libertad de los Presos Políticos, quien compartió la información.



Las autoridades trasladaron el jueves al grupo de presas políticas desde el Destacamento 15 de la Guardia Nacional Bolivariana de la ciudad de Valera, en el estado Trujillo, hacia Los Teques, en Miranda.



«Abrazamos a los familiares que nunca debieron vivir esta injusticia. Exigimos libertad para todas las presas políticas», manifestó la ONG en la red social X.



Foro Penal: 221 presas políticas



La organización no gubernamental Foro Penal divulgó el jueves que 221 mujeres seguían detenidas como presas políticas en el país. Este dato forma parte de un total de 1.849 personas detenidas en el marco de las protestas poselectorales.



Según la información proporcionada por la ONG, la mayoría de los detenidos, 1.687 personas, son civiles, mientras que 162 corresponden a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.



También señala que la cifra de 1.849 presos políticos es inferior a la cifra oficial reportada por las autoridades venezolanas, que sitúa el número de detenidos en torno a las 2.400 personas.



Sin embargo, el Foro Penal aclara que esta cifra no incluye a aquellos detenidos acusados de delitos comunes ni a aquellos cuyos familiares no han reportado.



Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, explicó que no se dispone aún de una cifra definitiva sobre las excarcelaciones. Aunque la Fiscalía reportó la liberación de 956 personas, el Foro Penal no ha podido verificar estos datos debido a la ausencia de una lista oficial con los nombres de los excarcelados.