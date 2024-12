Migrantes venezolanos huyen de centro poblado de Ayacucho, Perú, ante ultimátum de 24 horas impuesto por la comunidad

Referencial Credito: Web

23-12-24.-Tras el ultimátum emitido por la municipalidad del centro poblado Relave, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho, y respaldado por el Frente de Defensa y la asociación local AMAARPPA, una gran cantidad de extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, abandonaron el lugar después de ser convocados a un retiro voluntario en un plazo de 24 horas.



El consejero por Parinacochas, Johon Huachaca, informó al medio local Jornada que una gran cantidad de extranjeros, mayoritariamente de nacionalidad venezolana, abandonaron pacíficamente las viviendas y lugares de trabajo en el centro poblado de Relave.



Indicó que la medida se adoptó con el objetivo de combatir la criminalidad presuntamente vinculada a este grupo de ciudadanos.



“Era insostenible e incontrolable el tema de la seguridad ciudadana; a diario, la población de Relave era extorsionada y amenazada, generando zozobra. Ante ello, la población tomó la decisión de expulsarlos, sin ninguna distinción”, mencionó.



“En su mayoría, los ciudadanos extranjeros se han retirado; incluso, la población de Relave los apoyó con unidades vehiculares para que los saquen hacia la localidad de Chaca”, detalló.



Huachaca explicó que la medida adoptada se hizo para los más de 300 extranjeros que vivían en el lugar. Tanto niños como adultos salieron del centro poblado con dirección a otra localidad vecina.



“Lamentablemente, es una decisión general. No se ha evaluado quiénes se quedan o quiénes se van, lo han generalizado en este acuerdo las autoridades y han dado su ultimátum”, añadió al medio local.



Johon Huachaca agregó que las autoridades del centro poblado de Relave pidieron a la Policía Nacional del Perú la instalación de un puesto de auxilio rápido; no obstante, hasta la fecha no han recibido respuesta.

