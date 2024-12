Provea niega acusaciones de Maduro de pertenecer a la CIA: "Ninguna amenaza, hostigamiento o persecución nos apartará de nuestra labor"

21-12-24.-El presidente Nicolás Maduro acusó a la ONG Provea de trabajar con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), luego de que dicha organización señalara como presos políticos a los detenidos tras las manifestaciones que siguieron a las presidenciales del 28 de julio.No es Provea, sino ProCIA, porque Provea trabaja para la CIA desde los años 90, un director de Provea me entregó a mi a la Disip (antiguamente Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, reemplazada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia -Sebin-), en su época me montó una trampa y me atraparon en las puertas del hotel El Conde», comentó, citado por Sputnik.Oscar Murillo, coordinador general de Provea, contestó tajantemente a las denuncias formuladas por el mandatario venezolano.En la noche del jueves 19 de diciembre, Murillo destacó que no es la primera vez que el régimen venezolano intenta desacreditar a Provea, una organización con una trayectoria de más de 36 años en defensa de los derechos humanos en Venezuela.Murillo, a través de su cuenta oficial en una red social, declaró que «ninguna circunstancia de amenazas, hostigamiento o persecución por parte del gobierno de Maduro» disuadirá a Provea de su trabajo. La ONG es reconocida por su labor en acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como por sus esfuerzos en documentar e investigar graves abusos cometidos en el territorio venezolano.El Coordinador General de Provea también expresó su inquietud sobre las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, describiéndolas como un evento manchado por graves abusos, detenciones arbitrarias y el encarcelamiento injusto de miles de personas. «El proceso electoral, que debería servir para restaurar la democracia y la institucionalidad del país, se ha utilizado como herramienta de represión», acusó.Para terminar, Provea urgió a las autoridades a cumplir con su obligación constitucional de proteger los derechos de los ciudadanos y atender las demandas de justicia y libertad de las familias que han visto a sus seres queridos ser víctimas de estas acciones.