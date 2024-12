Excarcelan al joven Oswual González tras la muerte de su padre en Tocuyito

Credito: noticiasorienteve Noticias Oriente

19-12-24.-Oswual González, de 19 años, fue excarcelado la noche del lunes 16 de diciembre, pocas horas después de la muerte de su padre, Osgual González Pérez, en el penal de Tocuyito, estado Carabobo.



Padre e hijo fueron detenidos el pasado 1 de agosto en Barquisimeto durante las protestas postelectorales en Venezuela, y permanecían recluidos en el mismo centro penitenciario.



La muerte de González Pérez, de 43 años, fue confirmada por medios de comunicación en la mañana del lunes, en circunstancias que aún no fueron aclaradas por las autoridades.



Su fallecimiento desató el dolor y la indignación de familiares y activistas de derechos humanos, quienes habían denunciado su deterioro de salud sin recibir atención médica adecuada.



González Pérez, descrito como una persona sana antes de su detención, reportó fuertes dolores abdominales desde principios de diciembre, según declararon sus familiares.



Su muerte lo convierte en el tercer preso político que pierde la vida bajo custodia del Estado tras las protestas postelectorales, y el segundo en menos de 72 horas.



El primero fue Jesús Martínez Medina, fallecido el 14 de noviembre en el estado Anzoátegui, seguido de Jesús Álvarez, cuya muerte se confirmó el 13 de diciembre también en Tocuyito.



La excarcelación de Oswual González ocurrió mientras sus familiares se encontraban a las afueras del penal, exigiendo la entrega del cuerpo de su padre y la liberación del joven.



Entre el 10 y el 14 de diciembre, el gobierno venezolano realizó una nueva ronda de excarcelaciones, anunciando la liberación de 179 personas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales señalan que no han podido verificar ni un tercio de estas liberaciones.

