Familiares exigen ver a Carlos Valecillo detenido en la cárcel de Tocorón tras intento de suicidio

09-12-24.-Los familiares del preso político Carlos Eduardo Valecillo, detenido en la cárcel de Tocorón, solicitaron a las autoridades que les permitan ingreso al penal y verlo directamente para constatar su estado de salud.



Esto luego de conocer que el joven de 29 años, oriundo de la parroquia Antímano de Caracas, intentó suicidarse la madrugada de este domingo 8 de diciembre y, tras ser asistido por algunos compañeros, fue trasladado a la enfermería de ese recinto carcelario.



«Ya varias veces me ha dicho que quiere acabar con su vida y hoy, es triste y lamentable, intentó acabar con su vida ahorcándose. Yo les pido, señor presidente Maduro, que usted dé la orden para poder entrar al penal a ver a mi hijo y para le dé la libertad, ya que él es inocente de lo que se le acusa», solicitó Eimer Ramírez, madre de Carlos Valecillo, a las afueras del penal.



La madre, quien dijo estar desesperada por la situación, pidió a Maduro «ponerse la mano en el corazón» para que le otorgue la libertad plena lo más pronto posible.



«Aquí en la cárcel de Tocorón nos están pidiendo que si no es una orden presidencial no podemos verlo. Yo quiero saber cómo está el, emocionalmente sé que está mal, psicológicamente sé que está mal, pero quiero verlo con mis ojos, ver si está vivo», señaló Ramírez.



Junto a sus familiares, aseguró que no se retirarán de las puertas del penal hasta lograr ver a Carlos.



Por su parte Mónica Sánchez, hermana del joven, explicó que desde las 11:00 a.m. se encuentran en las afueras del Tocorón tras conocer la noticia. El subdirector la dejó ingresar solo para decirle que su hermano Carlos se encontraba bien, pero no pudo verlo.



«Lo que nos dijeron fue que para dejar verlo a él tenían que recibir una orden de Presidencia (…) Nosotros lo único que estamos pidiendo es fe de vida de mi hermano, su liberación porque sabemos que es inocente, no es ningún terrorista. Por favor, nosotros necesitamos saber y necesitamos comprobar que mi hermano realmente está vivo y está bien, y cuál es su estado de salud», insistió.



El Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al igual que organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Justicia, Encuentro y Perdón han solicitado que se les permite ver a Carlos directamente, al tiempo que recordaron la responsabilidad del Estado sobre la vida de cualquier detenido.

