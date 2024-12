"Nuestros niños están presos porque somos pobres", aseguraron madres de adolescentes detenidos frente al Miniterio Público

03-12-24.-Con lágrimas en los ojos, globos y velas blancas, las madres de los niños detenidos, luego de la protestas poselectorales del 28 de julio, leyeron una carta dirigida a Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, en la que pedían que aceleraran el proceso de excarcelación de los jóvenes que hoy se encuentran en los calabozos de los cuerpos de seguridad.

«Esta carta va dirigida al presidente Nicolás Maduro, hace un mes las madres y familiares de un grupo de jóvenes, hombres y mujeres detenidos arbitrariamente, después de las elecciones del 28 de julio, nos dirigimos a usted para que pudiera conocer de primera mano la brutal injusticia que se está cometiendo con nuestros hijos e hijas y para que en su calidad de jefe de Estado pudiera actuar en consecuencia a fin de reparar el terrible daño que ha infligido a los familiares a las miles de familias venezolanas», reza parte de la misiva.

Entre solllozos y lágrimas, la madre de uno de los jóvenes detenido siguió con la lectura: «Supimos que nuestro clamor resonó en el país. Usted hizo un llamado a través de la televisora de Estado al fiscal general de la República, Tarek William Saab, y a los jueces al país para revisar los casos que fueran necesarios reconsiderar las acciones de Estado y rectificar para una justicia, como resultado de ello, fuimos convocados en una reunión con el fiscal general».

«Entonces comenzaron liberaciones el 15 de noviembre. Nos ilusionamos con la posibilidad de volver a abrazar a nuestros hijos, tenerlos a nuestro lado. Soñamos con que está pesadilla termine. Estamos sometidas a cuatro meses de esta tortura el día de hoy», expresaron.

Esta vez las madres de los niños y adoslecentes detenidos estuvieron acompañados por dirigente de la izquierda venezolana y parte del buró político del Partico Comunista de Venezuela, Marea Socialista y otros activistas de derechos humanos, quienes se solidarizaron con los familiares de los detenidos y recolectaron varios artículos de higiene personal para los detenidos.

Además, argumentaron que los pocos que han sido liberados poseen un proceso abierto. «No han sido liberaciones, sino escarcelaciones. Aún siguen con un proceso, pero uno se tranquiliza un poco porque uno puede tener a su familia en su casa. En mi caso, yo le pido al fiscal general, que por favor, revise el caso de mi hijo. Mi hijo fue detenido el 2 de agosto, tenía 16 años, fue detenido, a las 8 de la mañana. Hoy cumple cuatro meses detenido, no tiene ni siquiera apertura de juicio, mi hijo ha pensado en el suicidio, mi hijo me dice que no va a soportar, que le digo que va a pagar 10 años por algo que no hizo. Cumplió 17 años privado de libertad. Le pedimos que por favor este revise los casos los menores de Caracas.

«Le pido, que por favor, revise los casos», en ese sentido, la madre denunció que la Policía Nacional Bolivariana se «ensañó, maltrató bastante a mi hijo. Me le pasaron corriente y esas son cosas que eso sí son delitos. Eso sí son cosas de terrorismo y no han hecho nada, seguimos pidiéndole al presidente que por favor se toque el corazón».

Argumentó que no está defendiendo posturas políticas. «Nosotros somos pobres, pendejo para decirlo así, que si no trabajamos no tenemos para comer. Aquí no estamos para defender a ningún partido, simplemente por la liberación de nuestros hijos».

«Nosotros somos trabajadores obreros. Somos de la clase pobre. No estamos pendientes de nada de eso (política). Nosotros lo que queremos es que él (Nicolás Maduro) se toque la mano en el corazón y de verdad revisen los casos porque no estamos pidiendo que sea exonerados», expresó.

«Nuestros hijos están presos por pobres. Ellos (efectivos de seguridad) solo buscaron cumplir una meta de detenidos y no buscaron a los supuestos culpables», aseveró.

Luego de leer la carta y brinar declaraciones a la prensa, los familiares, amigos y dirigentes políticos se sentaron en las puertas del Ministerio Público con velas blancas y globos.