Continúa la búsqueda de la odontóloga y su hija desaparecidas desde hace seis meses en la isla de Margarita

02-12-24.-Tras casi seis meses de la desaparición de la odontóloga María Catalina Rivas Espinoza y de su pequeña hija Alejandra Sofía Rivas (de siete años) en la isla de Margarita, familiares y allegados insisten en que las autoridades deben profundizar en las investigaciones para dar con su paradero.



El pasado 15 de junio la odontóloga y su hija quedaron registradas en videos de seguridad cuando salían de su edificio con destino desconocido. Se presume que ambas salieron con una persona que conocían, ya que el vehículo de María Catalina no fue movido del estacionamiento.



La desaparición de la mujer y su pequeña hija fue reportada ante los cuerpos policiales locales, nacionales y ante la Interpol, luego de que su familia no tuviese más contacto con ellas. Sus familiares no pierden las esperanzas de reencontrarse con ellas.

