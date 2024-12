Juan Barreto: No somos conspiradores, luchamos aferrados a la Constitución

01-12-24.-El dirigente del Frente Democrático Popular, Juan Barreto afirma que “no somos conspiradores que estamos luchando dentro de las reglas de juego del sistema político aferrados a la Constitución».Acusó que hay informaciones tendenciosas «y por demás interesadas que pretenden desprestigiar criminalizar y acabar con la reputación de distintas figuras y líderes de lo que se conoce como el Frente Democrático Popular en donde se encuentran figuras como Manuel Isidro Molina, Andrés Antillano, María Alejandra Díaz, Oscar Figuera, Enrique Márquez y mi persona», según nota de prensa.El analista político y profesor universitario, enfatizó que su «lucha es pacífica, es democrática y rechaza todo tipo de violencia, venga de donde venga, creemos que el camino a la paz y es la paz».«Como principio político creemos que la violencia genera más violencia. No estamos metidos ni estaremos metidos en ningún plan conspirador. No formamos parte de ninguna componenda para ningún plan subversivo. Nosotros creemos que aquellos que se incomodan porque haya oposición democrática deben reflexionar», señaló.Más adelante indicó que «aquellos que utilizan la amenaza el chantaje y la mentira para descalificar a opositores verdaderos que estamos dentro del orden constitucional del país, desconocen la realidad del pueblo venezolano».«Debemos alertar a pueblo venezolano que el Frente Democrático Popular, está preocupado por el devenir autoritario del actual Gobierno. Ellos deben reflexionar por el bien democrático y constitucional de la nación», destacó.Agregó que «en estos momentos, sectores vinculados al Gobierno están montados en una campaña difamatoria. Estar amenazando no conduce a nada. Solo tratan de liquidar cualquier forma de disidencia por la vía de la descalificación. Eso no es democrático».«Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con Venezuela y con los trabajadores. Debemos acabar con la corrupción porque no funcionan los servicios públicos, estamos luchando porque el venezolano tenga los servicios públicos, porque haya agua potable y luz para los ciudadanos, luchar porque tengan un salario digno los trabajadores venezolanos», destacó.Barreto insistió en el planteamiento de una acción política enmarcada en los límites que determina la Constitución. «Nosotros no desestabilizamos, por el contrario, los que hacemos es fortalecer la democracia», dijo.«Democracia significa estar de acuerdo y a veces no estar de acuerdo. Oponerse o afirmar. La democracia es un juego de tolerancia, es un juego de acuerdos, de negociaciones permanentes de diálogo», subrayó el líder político.Asimismo, destacó que FDP seguirá «perseverando en este camino y hacemos un llamado, alertamos a la opinión pública nacional e internacional sobre los planes y las pretensiones de estas campañas, de estos bulos de desestabilización de la opinión pública, porque desestabilizar a la opinión pública -sembrando matrices cizañeras y mentiras- trae como consecuencia que la propia opinión pública se pervierta».«Convocamos al país todo, a que vuelva a la Constitución. Tratan de vincularnos y de meternos en un mismo saco con distintos sectores y factores de la oposición que podrían no estar dentro del margen de las reglas de juego democrático».«Ya es hora que haya una izquierda democrática que lucha por los intereses de los trabajadores y que se aferre a la Constitución», aseveró Barreto.También destacó que al Gobierno «le causa incordio, que un grupo de venezolanos honestos estemos defendiendo la Constitución.«Hoy esa Constitución es pesada e incómoda para el Gobierno. Pareciera que la Constitución se ha convertido en un crucifijo contra un vampiro y eso es muy preocupante. La Constitución es el libro que nos cobija a todos, es el pacto social, que todos debemos defender», dijo.Para cerrar resaltó: «nosotros desde el Frente Democrático Popular respetamos a todos los dirigentes de la oposición y creemos que como opositores todos debemos respetarnos, pero queremos decir que tenemos un perfil propio, que además tenemos un perfil autónomo y que nada tenemos que ver con sectores que creen en el intervencionismo, que además promueven las sanciones, que promueven el bloqueo y que de alguna manera terminan haciéndole el juego desde su radicalismo al actual Gobierno».