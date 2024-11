"Mi hermana no es terrorista", "mi padre es inocente": Mujeres familiares de presos políticos denunciaron la violencia que viven a diario

28-11-24.-El foro realizado este martes en la Sala de Conciertos de la UCV, con el apoyo de la Dirección de Cultura de la casa de estudios, buscó visibilizar las violaciones de derechos humanos que sufren las venezolanas que están presas o que tienen algún familiar encarcelado



Las meninas que tanto furor causaron en Chacao adquirieron, este martes 26 de noviembre, una nueva identidad: la de la denuncia. Unas 15 organizaciones de mujeres, la Dirección de Cultura de la UCV y Red Diálogo organizaron un foro para visibilizar una forma de violencia contra las venezolanas: la de ser madre, hermana, hija, tía de un preso político.



Sol Ocariz, hermana de Edward Ocariz, contó su odisea más reciente, la del lunes 25 de noviembre: Llegó a las 6:00 am a la cárcel de Tocuyito para visitar a Edward. En el portón le informaron que estaba en lista para las 4:00 pm. Pese a todo, esperó la hora. De nada sirvió: a las 4:00 pm le notificaron que la visita estaba suspendida por orden del Ministerio porque ella ha hablado en los medios de comunicación.



«Les dije: ‘Yo nunca había hablado de este penal. Ahora, aténganse a las consecuencias, porque a mí no me van a callar’. Di media vuelta y me fui. Me están violando el derecho a que pueda ver a mi hermano, que es mi familiar directo», relató en la Sala de Conciertos de la UCV. «Ahora es que vamos a hablar y vamos a contar todo lo que está pasando en todas las prisiones».



Melania Leal, hermana de Emirlendris Benítez, presa desde hace más de seis años y condenada a 30 años de prisión, narró que Emirlendris fue torturada. Cuando logró verla, ya en la Dgcim, no podía ni mover su cuello. «La torturaron brutalmente. Le arrancaron las uñas de los pies con martillos, le daban golpes contra la pared, le jalaban el cabello, la sumergían en todos de agua y la amenazaban con matar a su hijo de 5 años y a su hija de 20 años si no grababa un video».



Los tratos crueles le dejaron hernia en la columna y otras lesiones, describió. «Voy a seguir levantando mi voz para que el mundo se entere de que mi hermana no es ninguna terrorista. Mi hermana es una mujer ejemplar», prometió Leal.



Aldo Roso, activista de Voluntad Popular, fue detenido el 4 de julio cuando intentaba dirigirse a la apertura de campaña presidencial de Edmundo González Urrutia, indicó su hija, July Roso. «A mi papá lo están acusando de terrorismo, de instigación a delinquir» y lo vinculan con un supuesto atentado eléctrico con Ricardo Albacete «para dejar sin luz a Venezuela el día de las elecciones».



La UCV respalda a los familiares de los presos políticos y, también, abre sus puertas para el diálogo, subrayó la directora de Cultura de la universidad, profesora Morella Alvarado. «Solamente si podemos tener esas múltiples miradas podemos comprender el sufrimiento» de los familiares.



-¿Es posible una Navidad sin presas políticas?



-Ojalá. Es mi deseo.



Alvarado remarcó que la UCV «está llamada a ser un espacio de encuentro, un espacio de discusión, un espacio de diálogo» para avanzar.



Claudia Rodríguez, de Mujeres en Lucha, puntualizó que la actividad de este martes buscaba la reflexión sobre las mujeres privadas de libertad y «la opresión y la represión que case sobre nosotras». Rodríguez enfatizó que mantienen el apoyo a los familiares de los jóvenes detenidos en las manifestaciones poselectorales. El gobierno dice que es socialista, pero es «falso socialismo; aquí no hay socialismo mientras los trabajadores tengan un salario minimizado».



Rafael, «el hombre del papagayo», reiteró que las mujeres presas «deberían estar libres» y recordó que contra ellas «no hay pruebas».





