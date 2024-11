Familiares de presos políticos protestaron en las afueras del Helicoide, Caracas, por un "trato digno" y su "inmediata" libertad

Credito: Web

28-11-24Un grupo de familiares de los considerados «presos políticos» en Venezuela protestó este miércoles en en las afueras de El Helicoide, Caracas, para exigir su «inmediata» liberación, así como un «trato digno» para estas personas «injustamente» detenidas, la gran mayoría luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.



Unos 50 familiares y activistas se concentraron en las afueras del Helicoide -sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)- con imágenes de algunas de las 1.887 personas que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos.



Aurora Silva, esposa del dirigente opositor Freddy Superlano, dijo que su pareja cumplió este miércoles 120 días detenido en el Helicoide y sin poder ver a su familia ni designar una defensa privada.



«Sigo sin saber cómo se encuentra, sigo sin saber su estado de salud», expresó la mujer, para quien esas personas están detenidas por luchar en favor de la democracia y «la libertad» de Venezuela, bajo el chavismo desde 1999.



Hizo un llamado a la comunidad internacional a que no los abandonen y que «sigan con los ojos» sobre el país caribeño, donde -denunció- «han violado los derechos» a «todos» los «presos políticos».



Por su parte, Francis Fernández indicó que su esposo, el periodista Carlos Julio Rojas, tiene siete meses detenido por «pensar diferente».



«Ya estoy cansada de venir todos los días a encontrarme con funcionarios insensibles que no tienen un poquito de cuidado ni siquiera cuando se dirigen a los familiares», dijo Fernández, quien espera que haya un «milagro» para tener «una Navidad sin presos políticos».



A ambas se sumó Carol Figueredo, esposa del opositor Pedro Guanipa -exdirector de la Alcaldía de Maracaibo (estado Zulia), detenido en septiembre-, quien también denunció que «todos sus derechos» son «negados».



«Necesitamos saber cómo están, cómo se sienten, como está su estado de salud, su estado de ánimo», dijo la mujer, quien dijo sufrir un «agotamiento físico, mental y económico» al trasladarse a Caracas desde el Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), donde vive.



En las últimas semanas, familiares de «presos políticos» han llevado a cabo numerosas protestas para exigir la liberación de sus allegados, algunas de ellas cerca de centros penitenciarios en distintas regiones, y se preparan para acudir a la convocatoria de la oposición mayoritaria a una «gran vigilia» en Caracas el próximo domingo, 1 de diciembre.



Entretanto, continúa la crisis desatada luego de los comicios, en los que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el organismo electoral, un resultado considerado fraudulento por la oposición mayoritaria, que insiste en la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia.



El 16 de noviembre, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que fueron «otorgadas y ejecutadas» 225 medidas de libertad -sobre las que no dio detalles- a detenidos tras las protestas poselectorales, aunque Foro Penal dice haber registrado y verificado -hasta el pasado sábado- la excarcelación de 169 personas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 572 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)