Elías Santana solicita que se posponga la elección de jueces de paz y se pregunta: "¿Cuál es el apuro"

23-11-24.-Elías Santana tiene muchas historias en su memoria, unas las ha escrito de puño y acción, otras desde la visión de un meticuloso observador de los hechos sociales del país. Hoy vuelve a pedir la palabra y solicita a los Poderes Públicos que se pospongan las elecciones de los jueces de paz.



El director de mi Condominio.com además, activista por los derechos civiles, por los derechos ciudadanos señala que se corre el riesgo de que una idea “tan positiva para la sociedad” termine teñida por los colores de un partido y perdiendo la la credibilidad y eficiencia para resolver los problemas de las comunidades.



Gentilmente accedió a conversar con Contrapunto.com y “revisar” los últimos sucesos vinculados a la organización de las comunidades.



-Circuitos comunales, elecciones de jueces de paz para el 15 de diciembre… ¿cómo percibe este proceso de la Asamblea Nacional, desde el conocimiento que tiene de todo lo que es el poder local y las organizaciones de base ajenas a los partidos?



-Tengo sentimientos encontrados porque en primer lugar en diciembre del año pasado nosotros le enviamos tres videos al Presidente de la República en donde manifestamos ideas sobre el sistema nacional de convivencia comunitaria, otra propuesta para que se abriera una gaveta de créditos para condominio y el tercero que fue la preocupación de que el Tribunal Supremo de Justicia designara desde Caracas a los jueces de paz comunales. Eso estaba previsto en la ley anterior que se acaba de derogar y había dos posibilidades: elecciones por la base, elecciones libres de la ciudadanía o designación a través del Tribunal Supremo de Justicia. Se estaba tomando ese camino. Le manifestamos al Presidente de la República una preocupación, porque eso significaba mutilar a la ciudadanía de un derecho a elegir.



Al aclarar el por qué MiCondominio.com opina sobre este tema, señala que “los jueces de paz tienen varias competencias y una es manejar los problemas de convivencia a través de la mediación y de la resolución alternativa de conflicto. El segundo tema que es álgido, que es preocupante en las comunidades, es el de la morosidad hasta cierto nivel, o sea, antes de entrar a la demanda por cobro de bolívares en los tribunales regulares”.



“El juez de paz puede intervenir y eso obviamente hace que esa figura, para nosotros en los condominios, en las comunidades de casas y apartamentos, sea muy importante.



-Les hicieron caso… ¿cuál es la preocupación?



-Por eso te decía que hay un primer sentimiento que tiene que ver con que luego de ese video se nos convocó a varias reuniones en el Tribunal Supremo de Justicia, con la presencia del Ministerio para las Comunas, con la presencia del Consejo Nacional Electoral y muy especialmente de la Asamblea Nacional. El Parlamento decide reformar el instrumento -recuerda que el instrumento es del año 2012 y no se había puesto en práctica, había esa deuda con la sociedad- y entonces ellos van a ese proceso de reforma, la aprueban, le hacen unos cambios significativos, sustanciales a la ley y cuando el Presidente de la República le pone el ejecútese, tiene unas palabras hacia el universo de los condominios y hacia nosotros en lo personal, diciendo que esperaba que las comunidades, que los condominios hicieran suyas esta Ley. Ese 14 de noviembre, dice que la convocatoria a las elecciones es para el día 15 de diciembre y el miércoles de esta semana muestran la comisión compuesta por representantes de los diferentes poderes para organizar el proceso electoral para el 15 de diciembre. Eso nos sorprendió.



Santana se detiene y explica la frase “sentimientos encontrados” y señala: “El primer sentimiento es nos salvamos de que sea un ente desde Caracas el que designe a los jueces de paz… ¡muy bien! Segundo tenemos un nuevo instrumento jurídico que parece un poco más cercano a la realidad venezolana, pero en tercer lugar una gran preocupación: ¿cómo las comunidades venezolanas van a hacer suya esta figura en apenas un mes?”.



“Las elecciones están pautadas en tres semanas y del lunes 22 al miércoles se tienen que inscribir los candidatos. ¿Cómo hace la comunidad para leer la Gaceta aprender, qué hay allí? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo alguien toma la decisión de postularse a ser juez de paz? Eso es algo que le va a cambiar la vida. Son varios años de servicio ciudadano y tiene que analizar sus finanzas. Tiene que hablarlo con su pareja. Su comunidad tiene que, de alguna manera, respaldarlo. Va a ir a una campaña electoral, aunque local, tiene un costo. Tiene una dedicación durante varias semanas para ese proceso, entonces nosotros no vemos que en este caso haya apuro. Del apuro solo queda el cansancio. Lo importante en este caso es dotar a Venezuela de los mejores, los más competentes jueces de paz, electos por las comunidades y eso no se hace de esa manera”, reflexiona Santana.



Indica que tiene que darse un proceso de información, de motivación y “luego toda la sociedad ayudar para que haya una elección de las mejores personas para dirimir los problemas de convivencia”.



-¿Cuál es la propuesta concreta?



-Que se aplacen las elecciones de los jueces de paz. Agradecemos todo lo que se ha hecho. Vemos que hay un esfuerzo significativo, pero proponemos, solicitamos, con sensatez y sentido común que se nos respondan: ¿cuál es el apuro? No tiene que ser en tres semanas. ¿Quiénes son las fuerzas sociales políticas que podrían reaccionar ante una convocatoria tan inusitada tan apresurada? Probablemente algún partido político y si algún partido político reacciona y la mayor parte de los candidatos pertenecen a ese corriente no hicimos nada. Se va a teñir de un determinado color la figura de los jueces de paz comunales y no vamos a tener la confianza para acudir a esos.



Santana también se pregunta: “¿Quién va a concurrir a un proceso electoral tan apresurado? Es muy difícil y además hay una serie de procesos colaterales que sirven de marco a la sociedad venezolana, en donde no es sencillo estimular a que los ciudadanos nos expresemos a través a través del voto”.



“Eso merece su tiempo y nosotros proponemos que sea el domingo 30 de marzo. Que nos den cuatro meses para este proceso de informar a la ciudadanía y de organizar unas elecciones en la que se quiere que los consejos comunales, que las asociaciones de vecinos, que los condominios sean los que puedan postular. No te da tiempo ni para hacer una buena asamblea, para tú elegir a los candidatos, porque las inscripciones son el lunes que viene es un contrasentido “, sostiene el veterano activista de la sociedad civil.



EL GRAN RIESGO



Advierte que todo el espacio de pluralidad ganado se está poniendo en riesgo, además de la esencia misma de los jueces paz y “toda la carga positiva de este proceso se puede perder. Por eso solicitamos que haya una postergación, que haya un aplazamiento”.



-¿La sociedad venezolana, ese poder local de organizaciones de base que van más allá de los partidos no estarían preparadas para el proceso electoral del 15 de diciembre?



-Ya he recibido llamadas, ya tenemos la semana que viene un zoom para toda Venezuela para dar información para estimular. Las personas puedan participar, pero lo primero que estamos haciendo es pedir una “taima”, es un aplazamiento porque no hay tiempo suficiente para prepararse bien. Por supuesto saldrán algunos candidatos algunas experiencias piloto, algunos modelos en que nos podamos fijar, por supuesto que son eso va a pasar. Eso va a ocurrir y eso hay que estimularlo, pero lo que uno quisiera es que 15.000 jueces principales, porque son tres son ternas, tres jueces cada uno de esos circuitos con tres suplentes, entonces vamos a elegir a 30.000 personas. Es que incluso buscar los candidatos en tan poco tiempo, en apenas 72 horas no es lo apropiado, no es lo correcto. Aquí se impone un sentido de proceso un respeto por las organizaciones comunitarias.



-Elías las decisiones políticas no se toman de la noche a la mañana… ¿qué estaría moviendo este apuro?



-Aquí tenemos dos modelos en sobre la mesa. La Constitución en donde prevalece la organización local que está definida en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que es un estupendo instrumento jurídico, que es muy claro, es muy sencillo de manejar y que además tiene tres capítulos dedicados al tema de la participación ciudadana, una participación ciudadana reflexiva, profunda, consensuada. Es un tremendo instrumento jurídico y allí se habla de las parroquias. Venezuela está dividida en municipios y en parroquias. Hay otra propuesta q e está en marcha que es la de que las unidades de cogobierno en las unidades políticas sean las comunas, conformadas por consejos comunales. Ahora aparece una figura que sinceramente no he encontrado en qué lugar del ordenamiento jurídico están previstas que son los circuitos comunales. Estos se vienen mencionando apenas desde hace algunas semanas.



EL MISMO ERROR DE ADECOS Y COPEYANOS



Santana advierte que seguir este camino se incurriría en errores del pasado cuando partidos como AD y Copei, coparon las asociaciones de vecinos y diluyeron la acción ciudadana de estas.



“Podríamos estar ante un intento de cambio del político territorial del país cuando el camino por el que optamos los venezolanos, y yo soy uno de los venezolanos que votó favorablemente por la Constitución del año 99, porque me parecía que era un instrumento que en los derechos humanos y en los derechos de participación política, la democracia participativa, protagónica, las asambleas de ciudadanos, la mención que hace del cooperativismo de la participación ciudadana y de la justicia de paz por cierto, porque la justicia de paz es un era y es excelente”, comenta Elías Santana.



Insiste en que debe haber un debate sereno y sentencia: “No es apropiado imponerle a una sociedad un modelo y que todo el mundo tenga que entrar ‘a esa manga de coleo’. No es lo apropiado. Las experiencias que han sido de esa manera no resultaron exitosas y poco a poco se van despoblando, la gente se va alejando porque siente que no la representa.



“Ese fue ese fue el inicio del declive de las asociaciones de vecinos cuando Acción Democrática y Copei se impone en la mayor parte. Una parte, por cierto, también lo hizo el Movimiento al Socialismo y allá en el sur de Venezuela lo hizo la Causa R”.



“Es como asimilar la organización ciudadana a los comités de base que eran la unidad política local del partido Acción Democrática y son dos cosas diferentes. Corremos el riesgo de que se intente imponer desde un sector, una suerte de control de los espacios por parte de un partido político. Así como en aquella época había un bipartidismo, ahora quizás nos arriesgamos a avanzar a un monopartidismo y eso no es apropiado”, reflexiona con cara de preocupación Santana.



Asegura que, en el oficialismo, en los Poderes Públicos “hay personas que comparten, esta preocupación. Hay gente que entiende que un proceso real de cambio no puede ser monocolor, tiene que ser realmente abierto a la mayoría de la población”.



-El presidente de la AN dijo que van a reformar las leyes electorales. Ellos podrían decir que no pueden ser responsables de quienes no se prepararon para estar dentro de las estructuras comunales que de alguna manera despreciaron y dejaron abandonados espacios.



-Todo espacio que permita la expresión de la ciudadanía, es recomendable ocuparlo, estar allí acompañando a los ciudadanos. Desde el momento en que se hizo la Ley de los Consejos Comunales -con un gran malestar que sentía porque se había reformado la Ley Orgánica de Régimen Municipal y en la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal no se mencionó la figura de las asociaciones de vecinos contra la opinión de la asesora presidencial Marta Harnecker- y se crearon los consejos comunales, nosotros desde la escuela de ciudadanos lo primero que hicimos fue leer la Ley, aprender sobre ella y empezar a dictar talleres de cómo crear consejos comunales porque allí donde estén los líderes, allí donde las comunidades organizándose para defender y elevar su calidad de vida, ahí deben estarlo las agrupaciones comunitarias como la escuela de ciudadanos o como mi Condominio.com, o como la Red de Madres, Padres y Representantes y hemos estado en ese espacio.



Santana percibe una falla de origen en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales por esta dice que “dependerán del Ministerio para las Comunas”.



“Eso es un contrasentido. No podemos hablar de un Poder Popular que depende de un ministerio. La ciudadanía no puede estar supeditada a las decisiones de un funcionario, de un burócrata. Tanto es así que durante dos años una disposición del Ejecutivo Nacional prohibió las elecciones de los Consejos Comunales y eso es inaceptable en una sociedad democrática”, señala Elías Santana.



HAY QUE ESTAR



Por otra parte, el activista social llama la atención sobre la necesidad de conectarse apropiadamente con la realidad de la gente y las comunidades.



Destaca que no es solo el riesgo de que los espacios de participación se tiñan de un color por posiciones ventajistas desde el poder, sino que hay factores que ciertamente ceden los espacios.



“He escuchado algunas conversaciones de dirigentes de las diferentes modalidades de oposición que hay en Venezuela y la mayoría dicen: ‘¿Para qué eso? No se debe participar en ese proceso que está viciado del inicio. Se están retirando, se están absteniendo. El mensaje que envían a sus correligionarios, vecinos sobre los que ellos tienen influencia, es que se abstengan de participar y uno tiene que participar. Si tú quieres corregir, si tú quieres tratar de influir, tienes que tomar parte, tienes que participar”, sostiene con vehemencia Santana.



-Lo que se ve en el cielo de la de las decisiones políticas es que es muy complicado que se posponga esto, si ya es una decisión tomada desde el poder. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a ser el movimiento ciudadano ante la realidad que se impone de facto?



-Lo primero en estas horas es insistir, insistir, insistir. Esto no es un tema de confrontación, se trata de insistir conversando con las personas que toman decisiones y decirles que lo sensato es que se aplacen las elecciones de jueces de paz.



“De no ser posible, en el fin de semana hay que estimular que, en algunas comunidades, en algunas regiones, que en algunos sectores de la sociedad se tenga la disposición de considerar, quiénes son las personas que serían los más capaces, los del mejor desempeño, que tengan unas condiciones obviamente socioeconómicas que les permitan una cierta dedicación a estas tareas y que se participe”, sostiene.



-Le dirán que eso no es un cambio y que pelea sigue siendo desigual



-Hay que tratar de que haya resultados en algunos lugares. En este caso te hablo de calidad de las experiencias y no de cantidad. Solamente un aparato nacional podría plantearse una contienda de esta naturaleza para copar todos los espacios en tan poco tiempo. Desde las organizaciones comunitarias, con un planteamiento totalmente descentralizado, no hay una gran organización nacional que agrupe a las asociaciones vecinos a los consejos comunales a los condominios de Venezuela, eso es una realidad. Lo inteligente sería estimular que haya experiencias llamativas experiencias replicables.

