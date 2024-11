(VIDEO) Murió diseñador tras recibir una golpiza presuntamente del personal de seguridad en el C.C. Paseo Las Mercedes, Caracas

16-11-24.-El miércoles pasado murió el diseñador Luis Braccal, 10 días después de haber recibido una golpiza propinada presuntamente por parte del personal de seguridad del Centro Comercial Paseo Las Mercedes, Baruta (Miranda). Aparentemente la causa de muerte fue por hemorragias internas.

La muerte de Braccal fue comentada en redes sociales por personas ligadas al mundo de la farándula, especialmente del Miss Venezuela, concurso para el cual trabajó.

Al día siguiente de haber recibido la golpiza, Braccal publicó en Instagram un breve relato del hecho, acompañado de una foto donde se le aprecia morado el ojo izquierdo.

En la publicación, el diseñador contó que fue a una tienda a cambiar un tren de Navidad y ello generó una trifulca con los de seguridad del mencionado centro comercial. Los familiares aseguran en redes que la autopsia reveló hemorragias internas ocurridas tras la golpiza.

"Ayer me golpearon los ’seguridad’ del C.C Paseo Las Mercedes !! NADIE LLAMÓ A LA POLICÍA! @polibarutaoficial tdavía estanis espb @tijerazovzla cambiando un "tren de Navidad" que no servía!! Su personal está MAL ENTRENADO!! NADIE LO REVISÓ Y ES ELECTRICO!!???? Mi único "DELITO" RECLAMAR MIS DERECHOS!! SOLO HICE ESO!! PARECE QUE NO SE PUEDE!!", dice parte del escrito posteado por Braccal el pasado 3 de noviembre y que acompañó con fotos de su rostro moreteado y el juguete navideño que presuntamente originó la confrontación.

*Con infoormación de Noticia Al Día y Últimas Noticias