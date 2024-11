Fiscal Karim Khan es investigado por la CPI por presuntas "conductas sexuales inapropiadas"

Karim Khan Credito: Web

11-11-24.-La CPI está investigando las acusaciones contra su fiscal superior por conducta sexual inapropiada

La investigación externa mantendrá vivo el caso que el organismo de control interno del tribunal había cerrado en cinco días. Karim Khan ha negado categóricamente las acusaciones de que trató de coaccionar a una ayudante para que mantuviera una relación sexual, y las afirmaciones se producen en medio de informes sobre una campaña de los servicios de inteligencia israelíes para desacreditar el procesamiento de Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza.



La investigación externa fue aprobada esta semana en una reunión del órgano de supervisión de la Corte, la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, según tres personas familiarizadas con el asunto que hablaron con AP bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones a puerta cerrada.



No estaba claro exactamente quién llevaría a cabo la investigación, dijeron las personas, señalando que las posibilidades incluían a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Europa y un bufete de abogados. También se ha barajado la posibilidad de que el organismo de control interno de las Naciones Unidas lleve a cabo dicha investigación, pero ello podría plantear problemas de conflicto de intereses, ya que la esposa de Karim, una destacada abogada de derechos humanos, había trabajado anteriormente en el organismo en Kenia investigando casos de acoso sexual.



Ni Päivi Kaukoranta, diplomático finlandés que actualmente dirige el órgano de supervisión de la CPI, ni el abogado de Khan respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.



Los supuestos hechos de los que es acusado Khan

Una investigación de AP reveló que dos empleados del tribunal en los que confió la presunta víctima presentaron la acusación en mayo, unas semanas antes de que Khan solicitara órdenes de detención contra Netanyahu, su ministro de Defensa y tres dirigentes de Hamás acusados de crímenes de guerra. Un panel de tres jueces está sopesando ahora esa petición. AP informó de que Khan viajaba frecuentemente con la mujer tras trasladarla a su oficina desde otro departamento de la sede de la CPI en La Haya.



Durante un viaje al extranjero, Khan pidió presuntamente a la mujer que descansara con él en la cama de un hotel y luego "la tocó sexualmente", según los documentos de denuncia compartidos con el organismo de control del tribunal y vistos por AP. Más tarde, se presentó en su habitación a las 3 de la madrugada y llamó a la puerta durante 10 minutos.



Otros comportamientos supuestamente no consentidos citados en los documentos fueron cerrar con llave la puerta de su despacho y meterle la mano en el bolsillo. También le pidió en varias ocasiones que se fueran de vacaciones juntos.



Después de que las dos compañeras de trabajo denunciaran el presunto comportamiento, el servicio de vigilancia interna del tribunal entrevistó a la mujer, pero ésta optó por no presentar una denuncia debido a su desconfianza en el servicio, según la investigación de AP. Khan nunca fue interrogado y la investigación del organismo de control se cerró en cinco días.



Aunque el organismo de control del tribunal no pudo determinar la existencia de irregularidades, instó a Khan en un memorando a minimizar el contacto con la mujer para proteger los derechos de todos los implicados y salvaguardar la integridad del tribunal.



Posibles enemigos contra Khan por las últimas causas del CPI

Bajo el mandato de Khan, la CPI se ha mostrado más firme en la lucha contra los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las atrocidades conexas. Por el camino, ha engrosado una creciente lista de enemigos.



El pasado mes de septiembre, tras la apertura de una investigación sobre las atrocidades cometidas por Rusia en Ucrania, el tribunal sufrió un ciberataque que dejó al personal sin poder trabajar durante semanas. También contrató a un becario que posteriormente fue acusado penalmente en Estados Unidos de ser un espía ruso.



Israel también ha estado librando su propia campaña de influencia desde que la CPI reconoció a Palestina como miembro y en 2015 abrió una investigación preliminar sobre las acciones de Israel.



El diario londinense 'The Guardian' y varios medios de comunicación israelíes informaron este verano de que las agencias de inteligencia de Israel durante la última década han tenido supuestamente como objetivo a altos cargos de la CPI, incluso poniendo bajo vigilancia a la predecesora de Khan y presentándose en su casa con sobres llenos de dinero en efectivo para desacreditarla.



Una investigación externa iría más allá de lo que Khan propuso cuando, tras el informe de AP, pidió al organismo de control interno de la CPI que investigara el asunto y dijo que cooperaría plenamente.