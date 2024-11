ONG denuncia que adolescente detenida en las protestas poselectorales atentó contra su vida. "Tomó cloro"

03-11-24.-La ONG Una Ventana a la Libertad informó, este sábado 2 de noviembre, que una adolescente que se encuentra detenida, por las protestas ocurridas el pasado 29 de julio, fue trasladada a la emergencia del ambulatorio Alí Romero en Barcelona, estado Anzoátegui, por haber ingerido un litro de cloro.



De acuerdo con la información emitida por la ONG, esta es la segunda vez que la joven, de 17 años, atenta contra su vida. Los familiares pidieron que la joven reciba ayuda psicológica, pero no han tenido respuesta de las autoridades.



Un allegado a la familia de la joven, quien pidió reservar su identidad, dijo que la adolescente sufre una depresión severa y ha mostrado una conducta que pone en riesgo su vida, “ella no quiere seguir detenida injustamente”.



Señalan además que la joven no ha recibido orientación y atención psicológica adecuada.



La detención de la adolescente ocurrió cuando salía de un centro asistencial, donde había sido nebulizada por insuficiencia respiratoria. Es señalada, junto con otras tres adolescentes, de presuntamente haber incurrido en terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir.



El 27 de septiembre fueron llevadas a juicio telemáticamente en el Palacio de Justicia de Barcelona y se ratificó su prisión preventiva.



La joven, quien acababa de graduarse de bachillerato y tenía planes universitarios, está ahora detenida en una celda de la Policía Nacional Bolivariana.



“Ella no ha cometido ningún delito y tampoco participaba en ninguna de las protestas que se estaban registrando en la entidad. Exigimos su liberación inmediata y hacemos responsables a los funcionarios policiales y al gobierno nacional de lo que pueda pasar a ella y todas las detenidas en su misma condición”, aseguró otro conocido de la joven.