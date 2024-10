Mérida: Investigan fuga del exalcalde de Mucuchíes detenido en Egido por solicitar una intervención militar para Venezuela

28-10-24.-El exalcalde del municipio Rangel del estado Mérida, Abraham Hayón, estaba detenido desde el mes de septiembre y lo señalaban de publicar un vídeo en redes sociales en el cual solicitó una intervención militar a Venezuela.



En redes sociales circuló información acerca de la presunta fuga del exalcalde del municipio Rangel del estado Mérida, conocido por la localidad de Mucuchíes, Abraham Hayon, quien se encontraba detenido en las instalaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Boticario, en la población de Ejido, municipio Campo Elías de Mérida, desde el pasado mes de septiembre.



De acuerdo con medios locales de Mérida, Hayón estaba en la sede policial la noche del jueves y fue el viernes en la mañana cuando ya no se encontraba en el sitio, por lo que su fuga pudo ser en la madrugada.



La información fue confirmada por las autoridades policiales, quienes señalan que están “tras las pistas” de Hayon, quien fue detenido luego de la publicación de un vídeo posterior a las elecciones del 28 de julio en el cual solicitó una intervención militar para Venezuela.



Según informó en su momento el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, el funcionario realizó un llamado a la intervención de los Estados Unidos a Venezuela, lo cual señaló, es un delito contemplado en la Carta Magna.



«Pedir una intervención militar por parte de fuerzas extranjeras, es traición a la Patria, y aunque yo no soy juez, lo mínimo que debe salirle es 30 años de cárcel para que respete a su propio país» , señaló Cabello.



La fuga fue detectada el viernes 25 de octubre en horas de la mañana, cuando en revista de los privados de libertad, el ex alcalde no se encontraba presente.



Según las autoridades, se inició una investigación para determinar de que forma se llevó a cabo la evasión de las instalaciones.