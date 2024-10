La depresión invade los calabozos de adolescentes detenidos en Anzoátegui

Credito: Web

21-10-24.-A juicio fueron enviados diez adolescentes detenidos en situación postelectoral entre el 28 y 29 de julio en la zona norte del estado Anzoátegui. La audiencia preliminar se realizó la noche de este jueves 17 en el palacio de justicia de Barcelona.



Desde entonces, los 10 jóvenes, seis hombres y cuatro mujeres, han presentado cuadros depresivos, tensión alta, fiebre, dificultad para respirar, poco apetito y cuadros virales que aún no han sido atendidos por especialistas.



La situación mantiene en alerta y desesperación a los padres de los adolescentes, quienes aseguran que sus hijos necesitan atención inmediata. Temen que empeore el estado de salud de los menores de edad.



A las afueras de los centros policiales en los que se encuentran los adolescentes se pudo escuchar que les habían solicitado declararse culpables para reducir la pena de diez años de prisión que se rumora les darán, sin embargo, los jóvenes no cumplieron con tal solicitud.



Entre los relatos de allegados y familiares de los adolescentes privados de libertad se pudieron conocer algunas historias desgarradoras en la que se explica que muchos de los jovencitos no estaban participando en las protestas que se llevaron a cabo en el estado Anzoátegui, durante las manifestaciones en rechazo por los resultados de las elecciones presidenciales.



