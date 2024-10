(VIDEO) Familiares de detenidos por protestas en Lara exigen su libertad: "No nos escuchan"

#OVPDenuncia Mireya González denuncia que en la cárcel de Tocuyito les dan la comida con gusanos y el agua que toman es contaminada, situación que ha afecta su salud y autoestima. "Nuestros hijos no son asesinos, no son matones, delincuentes, ni violadores, lo único que hicieron… pic.twitter.com/Amu6vBRUA9 — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) October 8, 2024

09-10-24.-Los familiares de detenidos por las protestas poselectorales en Lara, que fueron trasladados a la cárcel de Tocuyito, cuestionaron que reciban una alimentación o atención médica adecuada. Solicitaron a las autoridades respuesta ante los múltiples escritos que han entregado en la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General. También denunciaron que cualquier evaluación de los golpes recibidos durante su detención debía ser autorizado desde Caracas, cuestión que nunca ha sucedidoFamiliares de detenidos por las protestas poselectorales en Lara exigieron su liberación inmediata, que cese la violación a sus derechos humanos y se garantice justicia en cada uno de sus casos.«No nos escuchan. Nosotros hemos ido a la Defensoría del Pueblo, hemos ido a Caracas. Metimos varios escritos. Incluso fuimos a la Fiscalía, metimos un escrito para el señor fiscal y no conseguimos respuesta de nada, de avances del caso, no sabemos cómo los están tratando», explicó Reina Pineda durante una protesta, este martes 8 de octubre, frente a los tribunales de Barquisimeto.Comentó que su esposo es uno de los detenidos en Lara que fue traslado al Internado Judicial de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito, durante el mes de agosto. «Fue bastante deprimente, incómodo. Desde que entramos vimos a los oficiales encapuchados, tenían la cara tapada, no tenían un nombre o una identificación, solo apodos».Familiares calificaron las condiciones como «precarias» e «inhumanas», debido a que no reciben buena alimentación, algunas veces la comida tiene gusanos y la poca agua que consumen está «contaminada».Reina Pineda dijo al Observatorio Venezolano de Prisiones que encontró a su esposo delgado, cabizbajo y deprimido. «No me permitieron tocarlo ni nada. Solamente lo sentaron frente a mí con las manos como amarrada. Él no podía alzar las manos y yo tampoco. Hablamos un poco, lo que se nos permitió».Otro de los detenidos en Lara y que fue trasladado a la cárcel de Tocuyito padece de trastorno orgánico cerebral, bipolaridad e hiperactividad. Su tía Deysi Torres denunció que en esa prisión le proporcionan altas dosis de los medicamentos que necesita.«Permanece dormido la mayoría del tiempo, ya le han dado varios malestares de baja de tensión. Tememos que pueda ocurrirle algo más por esos medicamentos que no está tomando correctamente. Les pido por favor que tomen las medidas necesarias para que le puedan dar el tratamiento adecuado», aseguró Peña.Reiteró que su sobrino y el resto de los detenidos en Tocuyito necesitan atención médica, «necesitan la ayuda necesaria y una buena alimentación».Por su parte, Marisela Parra dijo que su hijo le indicó que algunos presos presentaban problemas estomacales debido a la comida y no tienen tratamiento. Además, señaló que cualquier evaluación de los golpes recibidos durante su detención debía ser autorizado desde Caracas, cuestión que nunca sucedió.«Mi hijo fue golpeado el día que lo agarraron. Estaba orinando la sangre, le mandaron a hacer un eco y no me dieron el acceso de hacerlo antes de llevárselo a Tocuyito», señaló.Yulimar León pudo ver a su esposo la semana pasada. Comentó que no lo reconoció debido a su delgadez y lo largo de su barba, por lo que duda que estén recibiendo una alimentación adecuada como le expresó en llamadas o durante la visita.«Él me dijo que le están dando las tres comidas pero mi esposo está demasiado flaco. Yo no lo reconocía (…) No me podía decir nada de cómo se encontraban ahí porque teníamos custodios, uno al lado de nosotros y otro del lado de ellos. No sabemos en qué condiciones está ahí», relató.