(VIDEO) Adolescentes detenidos piden su libertad: "No aguantamos ni un día más en este lugar...no somos terroristas, somos inocentes"

27-09-24.-Más de un centenar de personas se hicieron presente frente a la Fiscalía General de la República en Caracas exigiendo "Basta de represión" y reclamando por la libertad de los presos por protestar, la gran mayoría de los sectores populares, y en particular reclamando por la libertad inmediata de los adolescentes que aún permanecen en reclusión tras las protestas postelectorales. Pronto se cumplirán dos meses que se encuentran detenidos, y en todo este tiempo los familiares viven en la zozobra y la angustia de que los jóvenes sufran severas condenas bajo la acusación de instigación al odio y terrorismo.



Desde las 10 de la mañana de este 26 de septiembre, se fueron concentrando en Parque Carabobo, ante la sede principal de la Fiscalía, trabajadores y trabajadoras, jóvenes, activistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sindicales y políticas de izquierda, pero sobre todo de las madres y familiares de los presos injustamente detenidos por el gobierno de Maduro. Incluso, muchos de los jóvenes presos ni siquiera participaban de algún tipo de protesta, su “delito” es ser pobre y vivir en una zona popular. Se trató de una actividad organizada por la Campaña Basta de Represión – Libertad para los presos por protestar y el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.





Apóyennos, no aguantamos ni un día más en este lugar... No somos terroristas, somos inocentes.El plantón dio inicio con la lectura de algunas cartas escritas y firmadas por los jóvenes adolescentes que se encuentran presos en el Centro de Reclusión Ciudad Caracas. Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, de 16 años, leyó una carta escrita por su hijo y firmada por los ocho menores de edad que se encuentran en dicho centro de detención:“Apóyennos por favor, esto no es justo. Oren por los ocho menores de edad que estamos detenidos en Ciudad Caracas. No somos terroristas, somos inocentes. Algún día me iré de este lugar tan feo, de este infierno que nadie pertenece estar, esto no es vida. ¿Cómo es posible estar pagando algo que yo ni mis compañeros hicimos? ¿Para esto está la justicia? Nos dijeron 10 días y ya a han pasado dos meses. Estamos privados de libertad, encerrados, como si fuéramos unos delincuentes, un peligro para la sociedad. Somos inocentes. Todos los cargos que nos están inculpando, es triste ver lo que están haciendo con nosotros, están acabando con nuestros sueños, metas. Quiero hacerles saber que somos muchachos de bien. Estamos perdiendo nuestra juventud, nuestros estudios. me da tristeza con mi madre, mucho, no saben el dolor que me causa. Lo único que pedimos es salir de este lugar tan feo. Apóyennos, no aguantamos ni un día más en este lugar. Solo somos jóvenes que no tenemos nada que ver con lo que está pasando en el país. No somos terroristas, somos inocentes”.



“Esas son las cartas que nos envían los niños a nosotros, sus padres, para que le hagamos saber a ustedes que están desesperados, que quieren salir. Ya no aguantan más, comienzan el lunes las clases. Hay un niño que entra en sexto año y no va a participar mientras esté detenido. Los otros jóvenes algunos trabajan, otro es bachiller”, enfatiza Theany Urbina.



Si saben que es inocente, por qué tienen que buscar culpables donde no los hay. ¿Por qué tienen que ser los pobres culpables?



Luego Dionexis García, hermana de Diomer Gómez de 17 años de edad, declara que Diomer “fue detenido el 2 de agosto, en la esquina de su casa, sin ninguna orden de aprehensión, incluso los funcionarios no conocían el nombre. Mi hermano, al igual que todos los adolescentes, incluso los adultos, fue víctima de tortura, obligándolos a grabar un video donde decía que a ellos les pagaron para salir a protestar. El día de hoy mi hermano tiene su primera audiencia preliminar, ¿y sabes qué dice el expediente?, que está acusado de terrorismo, incitación al odio y hurto calificado, y eso no es todo. El expediente claramente dice que no existen pruebas, pero a través de una jurisprudencia la Fiscalía dice que se tiene que ir a juicio para ellos buscar las pruebas. ¿Eso es justo? Más de cincuenta días detenidos y todavía la Fiscalía no tiene pruebas. Y por una jurisprudencia se tiene que ir a buscar a juicio para buscar pruebas, ¿buscar qué?, si saben que es inocente, por qué tienen que buscar culpables donde no los hay. Por qué tienen que ser los pobres culpables”.

Dionexis también le hace un llamado “al Fiscal (Tarek William Saab) que él dice que no hay adolescentes detenidos y creo que está mal informado porque nosotros padres, madres, hermanos, familiares somos la prueba viviente que sí existen y se le está violando el debido proceso. Y por eso nosotros hoy, al igual que los otros familiares pedimos justicia y la libertad”.



Así, durante la concentración fueron tomando la palabra una a una de las madres y familiares de los presentes. Nérida Ruiz, madre de Ángel Moisés Ramírez, 16 años, denuncia que su hijo lleva casi 60 días detenido. Se lo llevaron de su casa mientras cuidaba a su hermano de año y medio. Lo acusaron de "hurto calificado, incitación al odio, terrorismo y resistencia a la autoridad". Esto luego de que una de las motos saqueadas en un almacén fuera dispuesta en el camino para subir a su casa. "Él empieza la semana que viene" el último año de la secundaria. "Y esa es su mayor preocupación, que él empieza clases y cómo va a hacer".



Adelaida Herrera, madre de Leiver José de 17 años, también declara que su hijo "tiene una lesión en la columna. Él está a punto de que le ordenen su operación porque es una lesión grave; él está privado de libertad desde el 31 de julio. Venía de la casa de su novia y un guardia se lo llevó. Quiero justicia porque mi hijo está mal con su columna; quiero que liberen a mi hijo. Sí hay muchos menores de edad privados de su libertad, le están truncando sus sueños".



Exigimos el SOBRESEIMIENTO de todos los casos de los jóvenes injustamente privados de libertad.



Durante la actividad se hizo entrega de un documento ante el Ministerio Público, en donde se señala que los jóvenes y menores de edad presos son hijos de la clase trabajadora, son inocentes y están siendo injustamente criminalizados. "En algunos de estos casos hemos denunciado que han sido víctimas de tratos crueles y torturas", se recalca en el documento. Además se subraya que no existen indicios ni elementos que permitan calificar a estos adolescentes de transgresores o terroristas. Al mismo tiempo se exige el debido proceso, así como que se respeten las garantías establecidas en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), tales como su derecho a la dignidad, a la presunción de inocencia, a estar informados sobre el proceso judicial, a no incriminarse y a solicitar la presencia de sus padres, representantes o responsables en las audiencias. Sobre todo se solicita que se ponga fin a estos procesos y se exige el SOBRESEIMIENTO de todos los casos de los jóvenes injustamente privados de libertad.





Quienes estamos haciendo esta campaña nos mueve estrictamente la defensa de los derechos democráticos del pueblo trabajadorÁngel Arias, de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) e integrante de la Campaña Basta de Represión – Libertad para los presos por protestar, enfatizó que "quienes estamos haciendo esta campaña nos mueve estrictamente la defensa de los derechos democráticos del pueblo trabajador. Quienes estamos haciendo esta defensa no apoyamos las diferentes principales candidaturas de las pasadas elecciones, pero no somos indiferentes frente al hecho de que hubo una situación del anuncio de un resultado que no era muy creíble, y miles salieron a protestar y algunos incluso sin salir a protestar están siendo objeto de prisiones. Esta campaña, el centro que tiene es el derecho irrestricto, uno, el derecho a protestar porque protestar no es un delito, y dos, hay un problema más aun, que por el solo hecho de vivir en una zona popular se están llevando a la gente, porque eso fue lo que hicieron, una razia, iban y agarraban al que iba en la calle, se metían para las casas. Entonces parece que, vivir en una zona popular también es un delito. Esto lo queremos denunciar aquí como lo han dicho las madres."Desde la Campaña Basta de Represión - Libertad para los presos por protestar se hace un llamado a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones sindicales, comunitarias y políticas que defiendan los derechos democráticos, tanto del país como a nivel internacional, a prestar especial atención a esta situación y sumar esfuerzos por la causa de la libertad de las y los presos por protestar y/o vivir en una zona popular. ¡Protestar no es un delito, ser pobre tampoco!¡Basta de represión!¡Libertad para los presos por protestar!¡La protesta popular es un derecho, reprimir es un delito!