Orlando Chirino, luchador obrero, solicita ayuda para operación de sus hijos a punto de quedar ciegos

Orlando Chirino

10-09-24.-Orlando Chirino Zabala, luchador obrero y dirigente sindical de larga tradición de la clase trabajadora venezolana, solicita ayuda para poder operar a sus hijos que se encuentran en riesgo de perder la vista.



A continuación publicamos la petición que hace el dirigente sindical a través de las redes sociales:





"Me dirijo al mundo laboral y todo aquel que esté interesado



Quien suscribe, es Orlando Chirino. Soy activista y dirigente sindical de amplia y honesta trayectoria en el sindicalismo venezolano. Junto a Antonio Mogollón, Ismael Hernandez y Stalin Pérez Borges, entre otros grandes luchadores sindicales impulsamos el desarrollo de sindicatos, como herramienta democrática, fundamental y genuina, en la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores, en distintos estados del país.



Quienes me conocen pueden dar fe de la perseverancia, la constancia en infinidad de jornadas emprendidas, buscando la centralización, la unidad de las luchas, el respeto y la defensa del salario, los contratos colectivos, el derecho a huelga, la libertad sindical, la seguridad social, la libertad de los trabajadores presos por defender sus derechos y la necesidad de la solidaridad entre todos los que luchan. He dedicado mi vida a la defensa de los derechos de los trabajadores. Porque eso soy lo que soy: Un trabajador.



Pienso que el estado debe garantizar, la satisfacción plena y total de todos los derechos. Sin embargo, mis hermanos, los trabajadores, conocen que la realidad hoy, es otra, y que no solo el salario no alcanza para nada, sino que en Venezuela, está prohibido enfermarse, el sistema de salud pública está prácticamente privatizado, los hospitales se encuentran deteriorados y desabastecidos y el costo de los insumos y medicamentos es inalcanzable para el salario de un trabajador. Y esta es la razón que me lleva hacer público este llamado de solidaridad.



Mis hijos: Carlos Chirinos, CI: 11802117 y Orlando Chirinos, CI: 11802118 están padeciendo, RDP DRT HV ODI, CATARATA ODI, desprendimiento de la retina, diagnosticado por el Dr: Francisco W. Jaramillo M, médico Oftalmólogo-Retinólogo, del Centro Oftalmológico de Valencia, CEOVAL, amenazando a ambos, con la pérdida de la visión.



La posibilidad de intervención médica operatoria, requiere de recursos urgentes. 3.800 dólares la operación de cada uno. Por eso presento mis datos y cuenta bancaria, para sumar los esfuerzos que nos permitan poder cumplir estos objetivos en ambos casos, que requieren de atención urgente.





Banco Provincial



Cta Corriente N: 0108 0071 42 0100045076



Orlando Chirinos: CI: 3674643





Favor comunicarse a los números de tlfs: Orlando Chirinos: 0414 4208035 / Zoraya Pino: 0412 3415684 / Carlos Chirinos: 0414 3245771 y 0412 4193626.





Atentamente,

Orlando José Chirinos Zabala".