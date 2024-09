Abogado de González Urrutia reitera que “no está planteado” que comparezca ante Fiscalía

Abogado de @EdmundoGU respondió a las declaraciones del fiscal. Dijo que “se demostró que no hay garantías para que se presentara ante la Fiscalía” y reiteró que “no está planteado” que González comparezca. pic.twitter.com/uE5Y4fCmP6 — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) September 5, 2024

06-09-24.-José Vicente Haro, abogado de Edmundo González Urrutia, reiteró este jueves que no se tiene planeado que el opositor comparezca ante Fiscalía, pese a que Tarek William Saab ratificó la citación y orden de aprehensión.En un encuentro con la prensa, deslizó que las declaraciones de hoy del fiscal “no se compadecen” con las garantías que “deben existir para su comparecencia”.“Ahora si él decidiera en el futuro comparecer, lo cual no está planteado porque no hay garantías definitivamente y lo ha demostrado el ciudadano Fiscal hoy con sus declaraciones, si él decide comparecer, lo hará debidamente asistido por mi persona, pero eso no está planteado”, agregó Haro.En ese sentido, cuestionó: “¿Qué podemos hacer si lo que se hace es condenarlo de delitos, presumir su culpabilidad cuando en la Constitución, en el artículo 49 se habla de la presunción de inocencia como derecho humano? ¿Qué podemos esperar nosotros? Que cualquier comparecencia sea para declararlo culpable”.El letrado indicó que las afirmaciones de Saab lejos de “ofrecer confianza”, solo le atribuyeron a Edmundo González “más delitos”.Finalmente, criticó que haya puesto “palabras en mi boca que no dije”. “Lamento que haya sido así”, puntualizó.