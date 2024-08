Fallece niña venezolana por presunta negligencia médica en Chile

Giovanna Beatriz Morales Álvarez de 4 años y de nacionalidad venezolana, murió por presunta negligencia médica en un Hospital de Chile.Según el Instagram Crónica Chile, la pequeña falleció al ser sedada en el Hospital de Talca donde le iban a hacer una resonancia, puesto que anteriormente, había sido intervenida quirúrgicamente de adenoides y amígdalas en Rancagua.En ese entonces, la operación le dejó secuelas como inmovilidad en algunas partes del cuerpo y falta de coordinación."En el Hospital de Curicó le diagnosticaron ataxia, pero como no realizaban resonancias le sugirieron a su familia llevarla a Talca o a algún centro clínico de Santiago. La niña, en ese momento, estaba bien. Solo con los eventuales síntomas referidos", indicaron en la citada red social.Parientes agregaron que en el Hospital de Talca, la pequeña sufrió maltrato y no fueron empáticos. "En este centro de inmediato la anestesiaron y poco después le diagnosticaron muerte cerebral. Y les dijeron a sus padres que no había nada qué hacer. Que debían autorizar que la desconectaran"..Sin embargo, ellos la llevaron de vuelta al Hospital de Curicó, donde intentaron revivirla pero fue imposible, sus órganos se debilitaron y falleció este viernes 15 de agosto.Su familia, además del inmenso dolor por la pérdida de la pequeña, necesitan recursos para su cremación y para realizar otras gestiones.Quien pueda colaborar estos son sus datos:Comercializadora Geomotriz SPARUT 77661793-8Banco SantanderCuenta Corriente000091183404*Con información de Noticia Al Día y Crónicas de Chile