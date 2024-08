ONG 'Acceso a la Justicia': Ley de Fiscalización busca crear una sociedad civil a la medida del gobierno de Maduro

Credito: Web

17-08-24.-La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro tiene como propósito crear una sociedad civil a la medida del gobierno de Maduro, advirtió este viernes, 16 de agosto, el codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels.



Este reglamento busca regular la constitución, registro, funcionamiento y financiamiento de las ONG y las organizaciones sociales sin fines de lucro de carácter privado en el país, según señala su artículo 1.



“No es verdad que los métodos de la ley sean solamente crear un registro cuando en realidad de lo que se habla es de sanciones”, señaló Daniels durante una rueda de prensa virtual.



El abogado y defensor de los derechos humanos detalló que hay al menos cuatro sanciones que establece este nuevo documento:



-. Medida de suspensión preventiva, que para Daniels se traduce en un cierre.



-. Penalizaciones de 100 a 1.000 veces la unidad más alta del Banco Central de Venezuela (BCV), que podría ser el dólar americano o el euro.



“Hay dos niveles de multa, pero ambos son confiscatorios”, señaló el defensor de derechos humanos. Asimismo, ejemplificó que si la multa fuera de 500 dólares, esa cantidad es impagable para el 90 % de las ONG venezolanas, lo que se traduciría en el cierre de todas.



“Este tipo de multas se impone por el incumplimiento de deberes formales, es decir, al entregar algún documento y hay una fotocopia que salió mal. Por ello, me pueden sancionar bajo este concepto”, añadió.



Daniels recalcó que estas medidas son graves, pues no pagar las multas llevaría directamente a la disolución de la organización. Para la ONG Acceso a la Justicia, esta ley es llamada antisociedad.



-. El segundo incumplimiento es sancionado con una penalización de 500 a 10.000 dólares, lo que para el abogado significa una confiscación de facto. “Ninguna organización en Venezuela puede pagar una multa, suponiendo que sea de término medio, de 5.000 dólares”, afirmó.



-. La expulsión del país de las personas naturales extranjeras que formen parte de una ONG que haya incumplido con los requisitos que exige la ley es otra de las medidas que establece este instrumento legal y que fue calificada por Daniels de desproporcionada.

