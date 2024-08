Más de 125 académicos, activistas e intelectuales, de 19 países, expresan su preocupación por la violencia institucional expandida en Venezuela

12-08-24.-Comunicado ALPEC | CESE EL TERRORISMO DE ESTADO EN VENEZUELA. RESPETO A LA VOLUNTAD DEL PUEBLO VENEZOLANODada la gravedad de la crisis que atraviesa el país, abrimos un espacio en nuestro portal para dar a conocer el comunicado que, al respecto, suscribe la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC), junto a más de 130 académicos, investigadores, defensores de derechos humanos y activistas de 19 países de las Américas y Europa.Los abajo firmantes, integrantes de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (ALPEC) junto a colegas especializados en el estudio de la violencia, seguridad ciudadana, política criminal y derechos humanos en la región, así como activistas, intelectuales y académicos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la intensificación de la violencia institucional que se ha expandido durante la última semana en Venezuela, a raíz de la precipitada proclamación de Nicolás Maduro como Presidente de la República, sin haberse totalizado el 100% de los votos, tal como lo ordena la legislación electoral del país, por un Consejo Nacional Electoral totalmente controlado por el Ejecutivo Nacional y que carece de credibilidad nacional e internacional. La oposición posee más del 81% de las actas escrutadas y dan como ganador a Edmundo González Urrutia por una diferencia 2 a 1 respecto a Maduro. Este desconocimiento de la voluntad popular por parte del gobierno generó una serie de protestas espontáneas, más de 500 en todo el país, a las que la coalición gobernante ha respondido de manera violenta, arbitraria e ilegal.El Estado venezolano ha puesto en marcha de una manera intensiva, como nunca antes, todos los dispositivos represivos que ha venido diseñando e implementado durante los últimos 12 años, tales como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que se han caracterizado por tener los índices de letalidad más altos de la región, tal como ha sido demostrado por diversos estudios académicos e informes de organismos internacionales, entre los que destaca los del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina y el Caribe; así como los informes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, ambas de la ONU.En una semana se cuentan más de 20 personas fallecidas, al menos cuatro por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, otras a manos de funcionarios de civil, que actúan como bandas paramilitares, popularmente conocidas como “colectivos”.Estos dispositivos letales se complementan y alimentan con diversos mecanismos disciplinarios y de delación vecinal, que van desde los Comités Locales de Alimentación (CLAP), pasando por las UBCH (Unidades de Batalla Hugo Chávez), las RAAS (Red de Articulación y Acción Sociopolítica), hasta llegar a aplicaciones para los teléfonos celulares como VenApp para que los vecinos denuncien, de manera anónima, a disidentes, opositores y manifestantes.El estado de excepción permanente que vive Venezuela desde hace años ha pasado a otro nivel; en las calles se vive un estado de sitio, los militares y policías tienen puntos de control, dónde, entre otras, revisan los teléfonos celulares de los ciudadanos, y si les encuentran cualquier información alusiva al candidato de oposición o de sus partidos aliados los detienen. Los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas se han hecho comunes. Después de las 6 pm ya no se puede circular libremente por las calles, el que lo haga es detenido. Hasta una masiva utilización de drones se ha dispuesto para ampliar la vigilancia sobre los ciudadanos y a la vez sembrar el terror en ellos, socavando por completo la libertad de movimiento y la tranquilidad del país. Nada de esto ha sido decretado formalmente, todo se impone por la vía de los hechos.En los primeros cuatros días posteriores a las elecciones, ya se contaban oficialmente más de 1.062 personas detenidas. El propio Nicolás Maduro informó, además, que vendrían 1000 detenciones más y que estaba refaccionando dos cárceles de máxima seguridad para recluir a los manifestantes. La amenaza de ser detenidos por las operaciones “TUN TUN” es constante. Cómo ha sido práctica común con los presos políticos durante los últimos años en el país, los detenidos no tienen derecho a elegir un abogado propio, han sido trasladados a distintos lugares sin informar a familiares sobre su paradero e incomunicándolos; se están realizando audiencias masivas virtuales donde no se individualizan las responsabilidades, se aplican tipos penales genéricos y difusos (incitación al odio, traición a la patria, terrorismo, etc); tal y como está siendo documentado por organizaciones de defensa de DDHH, por los propios ciudadanos que ante la censura informativa utilizan las redes sociales como vía de denuncia y difusión, y los pocos medios de comunicación internacionales que reportan desde el país. Parte de ello se recoge en el pronunciamiento de la CIDH del pasado 31 de agosto: “La represión que replica patrones observados en 2014 y 2017 en un contexto de ausencia de Estado de Derecho y democracia”.Como es costumbre, esta violencia institucional ilimitada se aplica de manera diferenciada según el estrato social: en los barrios periféricos de las ciudades es más letal. Este ejercicio ilimitado trae también como consecuencia que las extorsiones y robos por parte de los funcionarios contra sus víctimas, también se hagan comunes durante estos días. El botín es parte de la recompensa.El discurso oficial es estigmatizante y criminalizador en contra de cualquier disidencia, los señalan como drogadictos y delincuentes, a los detenidos los exhiben públicamente, comportando ello un proceso de deshumanización permanente para intentar justificar mediática y socialmente la violación de sus derechos humanos. También los han expuesto coreando consignas en favor del gobierno o pidiendo perdón en una suerte de reeducación política.Exigimos, en tal sentido:El cese inmediato de estas violaciones masivas a los derechos humanos en contra de la población, y la adjudicación de las responsabilidades penales correspondientes para garantizar su no repetición.Que se realice un conteo y auditoría técnica, creíble e independiente, de todas las actas de escrutinio. Los votos y las actas de escrutinio, la aceptación de los resultados, son el camino para la paz.5 de agosto de 2024Suscriben:Germán Aller, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay)Fernando Tenorio Tagle, Director del Centro de Investigaciones jurídico políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, MéxicoConsejeros EjecutivosMauricio Stegemann Dieter, Profesor de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, Representante de ALPEC BrasilAna Cecilia Morun Solano, Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Representante de ALPEC República DominicanaJosé Luis Guzmán Dalbora, Profesor titular de Derecho Penal. Universidad de Valparaíso. Representante de ALPEC ChileFernando Tocora, Ex-magistrado, Catedrático Universidad Santiago de Cali, Representante de ALPEC ColombiaHermes Ramírez Ávila, Docente Universitario de Derecho. Representante de ALPEC HondurasJosé Héctor Carreón Herrera, Director General del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio (INEPPA), Representante de ALPEC MéxicoJorge Rossell Senhenn, Profesor Titular de la UPEL, Profesor de postgrado de varias Universidades, Ex Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Representante de ALPEC VenezuelaRepresentantes de grupos nacionalesGabriela Gusis, Docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Miembro de ALPECHéctor Carreón Perea, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle (Ciudad de México). Miembro de la ALPECKeymer Ávila, Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN). Miembro de ALPECManuel Jorge Carreón Perea, Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, México. Miembro de ALPECMaría Eugenia Espinosa Mora, Socióloga, Político Criminóloga, Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de ALPECAdrián Torres Marcano, Profesor universitario UCV/ Filosopaz/ coordinador Comisión de cultura de paz y diálogo social, escuela de educación UCVAlejandro Velasco, Profesor Asociado de Historia Latinoamericana, New York UniversityAna Laura López. Socióloga. Docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Integrante del Grupo de Estudio sobre Sistema Penal y Derechos Humanos.Analía Ploskenos, Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Andrés A. Fábregas Puig/CIESAS, México. Premio CLACSO Latinoamericano y del Caribe de Ciencias SocialesAndrés Izarra, Periodista, Fundador y ex Presidente de TeleSURÁngel E. Álvarez. Polítical Science Professor and Co-Coordinator of the Observatory For Democracy in Latin AmericaAngel Blanco Sorio, InternacionalistaAngel Zerpa Aponte, Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la UCVAníbal Pérez-Liñán, Professor de la Universidad de Notre DameAntulio Rosales, Profesor universitario. York UniversityArmando Chaguaceda, Politólogo e Historiador, Gobierno y Análisis Político AC, MéxicoArnoldo Pirela, Investigador CENDES/UCV e IRD-CEPED (Francia)Benedicte Bull. Profesora Titular de Ciencias Políticas, Universidad de Oslo, NoruegaBenjamín Rivaya, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oviedo.Byron Mauricio Acosta, Pueblos en Camino. Abya YalaCamilo Pérez-Bustillo, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en MovimientoCantaura La Cruz, Socióloga y Antropóloga, Investigadora (doctorante) de la Escuela Práctica de Altos estudios de ParísCarlos Agelvis, Profesor de la Escuela de Sociología de la UCVCarlos G. Torrealba M., Instituto de Investigaciones Sociales, UNAMCarlos Silva, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMCarlos Simón Bello Rengifo, Profesor de Derecho Procesal Penal, Jefe de Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Coordinador Comité Académico Doctorado en Ciencias, mención Derecho, UCVCarolina Jiménez Sandoval, Presidenta de la WOLACatalina Pérez Correa APEPD, MéxicoCecilia Zeledón, Profesora de asignatura de Derechos Humanos, Directora Universidad de la Tierra en Puebla, México. Adherente de la Sexta Declaración de la Selva LacandonaCristina Ochoa, activista feminista del conurbano oeste, ArgentinaDavid Smilde, Director, Escuela de Sociología, Tulane UniversityDerly Constanza Cuetia Dagua, Pueblos en Camino. Abya YalaDiego Zysman Quirós, Doctor en Derecho. Profesor UBA, ArgentinaEdgardo Lander, Profesor titular jubilado de la UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC)Edith López Hernández, Abogada feminista afromexicanaEduardo Torres, Abogado, Defensor de DDHHEdwin Zambrano Vidal, Abogado, fundador de la Asociación Americana de Juristas Capítulo Venezuela, Espacio CONSENSOElba Martínez Vargas. Internacionalista UCV.Emiliano Teran Mantovani, Profesor/Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo – UCVEmmanuel Rozental Klinger, Pueblos en Camino. Abya YalaEnrique Lavín, Ing. Civil, Encargado de proyectos Universidad de la Tierra en Puebla, MéxicoEstanislao Escalante Barreto, Profesor Universidad Nacional de Colombia y Director de la Escuela de investigación y pensamiento penalFabiola Arroyo, Activista de la comunidad venezolana en PerúFabiola Velasco, Investigadora en estudios hispanoamericanos (Sorbonne Université)Fabrice Andréani, docente investigador (doctorando) en ciencia política, Universidad Lyon 2 (Triangle), Francia. Activista Aplutsoc, L’Après & Nuevo Frente PopularFernando Garlin Politis, Antropólogo, Université Paris CitéGabriel Kessler, Sociólogo. Investigador Conicet. Profesor UNSAM y UNLPGabriela Colocho, Servicio Social Pasionista, El SalvadorGilles Bataillon, Sociólogo catedrático en l’École des hautes études en sciences sociales (Paris), Director de la revista Amérique latine, Politique, Sociétés, Histoire.Gisela Kozak Rovero, Editora Letras Libres, escritora, profesora titular UCVGiuseppe Cocco, Profesor Titular de la Universidad Federal do Rio de JaneiroGuillermo Aveledo, Profesor de Estudios Políticos UNIMET/UCVGustavo Márquez Marín, Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC)Haroldo Dilla Alfonso, Universidad Arturo Prat, Profesor Titular, Instituto de Estudios Internacionales (INTE)ChileHéctor Bujanda, Coordinador de la Maestría de Periodismo Digital y Gestión de Proyectos Multimedia en Universidad Casa GrandeHéctor Navarro, Profesor Titular jubilado de la UCV, miembro de la PCDCHéctor Silveira, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat de BarcelonaIñaki Rivera Beiras, Profesor Titular de la UB, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la misma universidad.Irina R. Troconis, Profesora asistente de estudios latinoamericanos, Cornell UniversityIván Vidal Tamayo, Abogado y AcadémicoJacqueline Richter, Profesora de la UCVJavier Elechiguerra, Profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional de la UCV. Ex Procurador General y Ex Fiscal General de la República Bolivariana de VenezuelaJean-Baptiste Mouttet, Periodista Director editorial de MediavivantJeannette Aguilar, Investigadora social. El SalvadorJesús Puerta. Profesor UC. Grupo Pensamiento CríticoJohn Polga-Hecimovich, Politólogo de la Academia Naval de Estados UnidosJorge Jiménez, Lic. En Economía BUAP, Mtro. En Administración BUAP. Instituto de Estudios Superiores del Estado, MéxicoJosé Carvajal, Periodista, activista urbano y por los DDHHJosé León Uzcátegui, Profesor Titular jubilado. Universidad de Carabobo. Grupo Pensamiento CríticoJuan Carlos Apitz, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCVJuan Carlos La Rosa Velazco, Activista y Defensor de DDHH, Investigador y Docente de la UAIN- WainjirawaJuan Cristóbal Castro, Profesor de la Pontificia Universidad de ValparaísoJuan Luis Sosa, Abogado, Investigador Social. Director de la A.C. Construyendo Valores para la ConvivenciaKeta Stephany, Profesora de la UCV, Secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)Laura Dib, Directora de WOLA para VenezuelaLeo Felipe Campos, Periodista y EditorLina M. Torres Rivera, Socióloga-criminóloga, Puerto RicoLuis Arroyo Zapatero, Presidente de la Sociedad Internacional de Defensa SocialLuis Duno-Gottberg, Professor, Rice UniversityLuz Ainaí Morales Pino, profesora universitaria (Perú)Luz Martínez, Trabajadora Social de la Universidad de Buenos AiresMagdalena López, Investigadora académica de la Universidad de Notre Dame y del Instituto Universitário de LisboaMagdymar León, Psicóloga clínica, feminista, profesora de la UCV y Coordinadora ejecutiva de AVESA (Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa)Manuel Llorens, Profesor de la UCAB, Psicólogo, investigador en temas relacionados con la violencia, REACINManuel Sutherland, Profesor del Postgrado de Desarrollo de la UCV. Director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO).Manuela Suarez Rueda, Investigadora seguridad y ruralidad de ColombiaMarc Saint-Upéry, Periodista, traductor, Francia/EcuadorMarcela Aedo Rivera, Profesora de Sociología Jurídica y Criminología, Universidad de Valparaíso, ChileMaría Gabriela Trompetero, docente e investigadora, Universidad de Bielefeld, AlemaniaMaría Josefina Ferrer. Investigadora y docente de la UCVMaria Puerta-Riera, Profesora, Valencia CollegeMaría Sol Pérez Shael, Escritora, Politóloga y Socióloga. Profesor Titular UCV, CaracasMargarita López Maya, Profesora e historiadora venezolanaMasaya Llavaneras Blanco, Profesora Asistente, Huron University College (Canadá)Mercedes Muñoz Jiménez, Educadora y Presidenta de la Junta Directiva de AVESAMijail Vargas Valez, abogado UGMA (Venezuela) y UBA (Argentina). Migrante en ArgentinaMoisés Durán, Sociólogo UCVNelson Freitez, Profesor titular de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Coordinador de la Cátedra de Derechos de la misma universidad y de la Red de Derechos Humanos del estado LaraOly Millán Campos. Profesora de la UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la ConstituciónOmar Vázquez Heredia, Investigador académico y profesor universitarioOscar Murillo, Coordinador General de PROVEAPablo Glanc, Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos AiresPatricia Parra Hurtado, Politóloga de la UCV, migrante en ArgentinaPaula Ossietinsky, Abogada de DDHH, Universidad de Buenos AiresPaula Poncioni, Professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, BrasilPaula Rigoni, Abogada de la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM), maestranda en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa)PROVEARafael Osío Cabrices, PeriodistaRafael Uzcátegui, Sociólogo y Defensor de DDHHRafael Venegas, Profesor UCVRaquel Rivas Rojas, escritora, traductora y docente universitaria, EdimburgoRicardo Sucre Heredia, Politólogo, analista y consultor políticoRoberto Carlés, Docente de la Universidad de Buenos AiresRoberto López Sánchez, Profesor de la Universidad del Zulia. Plataforma Ciudadana en Defensa de la ConstituciónSabine Kurtenbach, German Institute for Global and Area Studies, Hamburgo AlemaniaSilvana Ablin, Profesora de Historia Latinoamérica de la Universidad de Buenos Aires (UBA)Temblores Ong (Colombia)Tisbe Cázares Mejía, abogada internacionalista de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Metropolitana de MéxicoVirginie Baby-Collin, Profesora de geografía, Aix Marseille université, Francia. Codirectora de los Cahiers des Amériques latinesVilma Rocío Almendra Quiguanas, Pueblos en Camino. Abya YalaVladimir Aras, Profesor Doctor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Federal de BahiaWOLAWilliam I. Robinson, Profesor de Sociología, Universidad de California en Santa BárbaraYanet Rosabal Navarro, Socióloga. Investigadora adjunta de Gobierno y Análisis Político (GAPAC)Ymay Ortiz Pulgar, ex Directora de la Unidad de DDHH, Violencia de Género, Fiscalía de ChileYves Sintomer, Professeur de science politique, Université de Paris 8. Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris (CRESPPA, CNRS/Université de Paris 8/Université Paris Nanterre). Associate Member, Maison française d’Oxford, Nuffield college, University of Oxford