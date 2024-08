Foro Penal contabiliza 1229 detenidos, entre ellos 105 adolescentes en las protestas desde el 29 de julio

09-08-24.-El Foro Penal confirmó que al menos 105 adolescentes han sido detenidos desde el 29 de julio en el contexto de las protestas en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dieron como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro.La organización no gubernamental publicó su más reciente actualización de las cifras de las protestas, en las que contabilizó un total de 1.229 detenidos. Los arrestos se produjeron en 22 estados y en el Distrito Capital.Asimismo, Foro Penal no ha actualizado la cifras de muertes confirmadas que se registraron por manifestaciones en el país. De acuerdo con el último reporte, son 11 muertes que se dividen en las entidades: Distrito Capital (5) y los estados Yaracuy (2), Zulia (2), Aragua (1) y Táchira (1).El reporte de Foro Penal asegura que cada uno de los detenidos ha sido verificado e identificado. Sin embargo, no se han hecho públicos los nombres de los afectados. Los abogados de la organización se han desplegado en los principales centros de detención en cada entidad para brindar asistencia jurídica.La organización tampoco ha revelado las edades de los adolescentes detenidos. Sin embargo, el Sistema de Responsabilidad Penal contemplado en la Ley de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) estipula que la edad imputable de los adolescentes comienza a partir de los 14 años de edad.Asimismo, la ley establece en su artículo 549 que “los adolescentes deben estar siempre separados de los adultos cuando estén en prisión preventiva o cumpliendo sanción privativa de libertad”.La ley añade que las oficinas de la policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición de un fiscal del Ministerio Público para su presentación al juez. Asimismo, señala que deben ser remitidos cuanto antes a un centro de detención especializado.