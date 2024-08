ONGs, periodistas y activistas denuncian detención de la profesora y trabajadora humanitaria, Edni López

07-07-24.-Organizaciones de derechos humanos, periodistas y activistas en Venezuela denuncian este 5 de agosto que la profesora Edni López, defensora y trabajadora humanitaria, lleva más de 24 horas desaparecida tras su detención en el aeropuerto de Maiquetía en La Guaira, cuando se disponía a viajar hasta Buenos Aires, Argentina.López fue detenida por cuerpos de seguridad del Estado, sus familiares aseguran que no conocen su ubicación y que no han podido contactar con ella desde la mañana del domingo 4 de agosto.La venezolana se desempeña como gerente de programas en la Fundación S4V y además es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).«La familia de Edni López, profesora de la UCV y trabajadora humanitaria, denunció que fue retenida por fuerzas de seguridad en el aeropuerto de Maiquetía a las 10 a.m. y, desde entonces, se desconoce su paradero», publicó la Red de Periodistas Venezolanas en su cuenta oficial de X.ONG exigen liberación de Edni LópezEste lunes la ONG Provea exigió la liberación de López y respeto a su vida e integridad. Hasta ahora ninguna autoridad venezolana se ha pronunciado sobre este caso.«Alertamos a la Corte Penal Internacional y su fiscal Karim Khan de la peligrosa escalada de persecución y represión contra civiles por motivos políticos o simplemente por ser una voz disidente. Estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y sumarse a la Investigación Venezuela I en la CPI», publicó Provea.*Con información de EfectoCocuyo y RSS