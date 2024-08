(VIDEO) Juan Barreto responsabiliza a Diosdado Cabello de lo que pueda ocurrirle a él y a Enrique Márquez

El dirigente político de Redes, Juan Barreto, hizo un fuerte llamado al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, responsabilizándolo de lo que pueda sucederle a él y al excandidato presidencial, Enrique Márquez.Barreto instó a Cabello a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique las actas electorales para que se puedan contrastar los resultados, enfatizando que no se puede dar un resultado sin soporte.Barreto criticó la actitud de Cabello, acusándolo de intimidar y malponer a las personas. “Diosdado, yo no me le asusté a Carmona y no me escondí. Hubo los que sí se escondieron. Yo no me voy a esconder”, afirmó con determinación.Además, dejó claro que se declara en “indefensión jurídica” y que cualquier acción en su contra será responsabilidad de Cabello, quien tiene el poder del Estado y de los medios para afectar moralmente a la gente, afirmó el dirigente durante una entrevista con el periodista Mario VillegasEl también exalcalde metropolitano, recordó a los jóvenes sobre los eventos del 11 de abril de 2002, instándolos a reconocer el resurgimiento del odio y el fascismo en el país. Barreto concluyó su declaración advirtiendo que lo que cualquier espontáneo le haga, o lo que Cabello le mande a hacer, será responsabilidad del alto dirigente del PSUV.Este intercambio de acusaciones refleja la creciente tensión política en Venezuela, donde las amenazas y la violencia se han convertido en parte del discurso entre los líderes de la oposición y el gobierno. La situación continúa generando preocupación entre los ciudadanos y observadores internacionales.