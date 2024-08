Fiscal Saab asegura que no hay orden de captura hacia Machado y González

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab Credito: Archivo

05-08-24.-El fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab, informó este domingo 4 de agosto que no existe orden de captura hacia los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.



A través de una entrevista que ofreció al medio colombiano Caracol Radio, aseguró que tiene interés en conocer las órdenes de arresto y verlas “porque no hay”, dijo.



En ese sentido, indicó que sí hay una investigación general que condujo a las detenciones de personas a quienes vinculan con daños a los bienes públicos.



Saab enfatizó la gravedad de los actos de violencia durante las protestas y señaló que aquellos que intenten utilizar bombas molotov para incendiar edificaciones o inciten a la protesta deben asumir las consecuencias de sus acciones. “No me he apresurado a nombrar a nadie en particular; simplemente he destacado conductas delictivas”, apuntó.



En este mismo contexto, Saab dijo que las fuerzas de seguridad del país no han llevado a cabo exceso de fuerza contra los manifestantes.



E funcionario también dijo que los 20 fallecidos durante las protestas poselecciones, reportados por Human Rights Watch, han sido por los mismos hechos de “violencia” ejercidos por los manifestantes.



“20 muertes producidas por la propia violencia de manifestantes. Intentaron quemar la Alcaldía de Puerto Veracruz, estado Anzoátegui, y ahí estaban 10 personas. Cuando intentaron quemar la sede del partido de Gobierno en El Tigre, allá había 20 personas. Y lo hicieron manifestantes opositores violentos. Les pregunto, ¿será eso lo que está colocando Human Rights? Es como si fueran ellos ayudantes de Almagro, que ha pedido literalmente invadir Venezuela”, afirmó.