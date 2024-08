Funcionario del Centro Carter cuestiona que el CNE tenga las actas para declarar a un ganador, "pero no para publicarlas"

Credito: Web

02-08-24.- Patricio Ballados Villagómez, subjefe de la misión del Centro Carter en Venezuela, dijo a Gabriela Frías de CNN que "es incongruente" que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenga las actas suficientes para declarar a un ganador de la elección presidencial y vaya a entregarlas al Tribunal Supremo de Justicia para un peritaje, pero no sea capaz de darlas a conocer públicamente.



"Si tuvieron la información de las actas mesa por mesa en un 80%, como señaló el presidente [del CNE, Elvis] Amoroso, entonces las pueden publicar. Utilizaron las actas para hacer una contabilidad suficiente de modo que el CNE dio una ventaja irreversible a uno de los candidatos. Entonces, es contradictorio: tuvieron ese 80% de las mesas que les permitió cantar un resultado... pero no tienen ese 80% para publicarlas", dijo Ballados a Panorama Mundial.



Cerca de la medianoche del lunes, el presidente del CNE Elvis Amoroso dijo que Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales de Venezuela con 5.150.092 votos, el 51.20% del total, en un informe de resultados que, según dijo, reflejaba el 80% de las actas escrutadas.



Sin embargo, la institución electoral no ha publicado los resultados detallados por colegio electoral y mesa de votación que respaldan el anuncio de la victoria de Maduro, a pesar de protestas nacionales y presiones internacionales.



El presidente Maduro presentó este miércoles un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que haga un peritaje y certifique los resultados de las elecciones presidenciales del domingo. Agregó que está listo para presentar el 100% de las actas que "están en nuestras manos".



"Yo celebro ese pedido del presidente Maduro porque para que se pronuncie el Tribunal, el CNE le tiene que dar el 100% de las actas de las mesas y los cómputos totales de la elección. Entonces, si el CNE está en posibilidad de dar esa información al Tribunal, significa que también tiende la potestad de darle información al pueblo venezolano", dijo Ballados a CNN.



En contraparte, la líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguraron tener albergadas en un sitio web el 73,20% de las actas, las cuales demuestran una victoria contundente de González.



El Centro Carter es una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas.



Ballados contó a CNN que, previo a las elecciones, colaboraron con la autoridad electoral y se reunieron con el oficialismo, representantes de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales y las fuerzas armadas; sin embargo, posterior al anuncio que declaró la victoria de Maduro "se cerró la puerta", aseguró.



"Tuvimos una gran colaboración del CNE hasta el día de la jornada electoral, se nos abrieron las puertas, pudimos platicar con los rectores y con los funcionarios. Pero posterior a este anuncio se cerró la puerta", relató.



El Centro Carter dijo el martes por la noche que la elección presidencial de Venezuela "no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática".



"El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales", aseguró.

