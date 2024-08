(VIDEO) Fiscal Saab afirma que Superlano está bien de salud y que está “cooperando”

02-08-24.-El fiscal general designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, ofreció este jueves 1 de agosto un balance de las recientes detenciones que se han hecho en el marco de las protestas contra los resultados de las presidenciales anunciados por el CNE, según los cuales Nicolás Maduro ganó con 51%.En ese sentido, al ser consultado sobre la situación de Freddy Superlano, dirigente nacional de Voluntad Popular que fue extraído por cuerpos de seguridad el martes 30 de julio, Saab expresó: «Está cooperando y dando elementos importantes para identificar a grupos más grandes, aparte de Lester Toledo, que han participado en el ataque al sistema de actualización de datos. Es todo lo que puedo decir».Hasta ahora se desconoce dónde está Superlano luego de que fuese detenido en las afueras de un edificio en Sebucán, municipio Sucre del estado Miranda.«Quiero ratificar que aquellas personas que hayan resultado detenidas, a las que se les compruebe que no estaban realizando actividades violentas, serán puestos en libertad.Pero aquellos a quienes sí se les demuestre su participación en algún delito, serán procesados y quedaran privados de libertad con condenas altas», subrayó Saab.El Fiscal aseguró que «los focos aislados» han sido totalmente aplacados en todo el país. A su juicio, eso amerita que se reconozca y «aplauda» a los cuerpos de seguridad.Presentó videos de un joven detenido, quien según el audio no participó en las elecciones del 28 de julio y se unió a las protestas «para echar vaina». Ante esto, el fiscal resaltó: «Aquí no hay echadera de vaina, hay delitos».Al mismo tiempo, señaló que el Ministerio Público está recabando los hechos más emblemáticos «para que el pueblo entienda y sepa cómo fueron de verdad envenenados muchos de estos muchachos, gente que incluso está viviendo en Venezuela y fuera, para un objetivo criminalmente visto. Es decir: Usted no gana unas elecciones, pero inscribe su candidatura, usted aparece en el tarjetón y usted tiene testigos electorales. ¿Qué significa eso? Usted está validando el poder electoral, pero como no resulta ganador dice que va a hacer el Plan B, buscar perjudicar, buscar torpedear, atacar al sistema automatizado de transmisión de actas».De acuerdo con el fiscal, las acciones y focos violentos registrados incluyen «ataques a símbolos de un sector político, ataques a dirigentes de base; a ataques cibernéticos a la web de CNE, a los sistemas de transmisión de datos y las web de las instituciones del Estado» incluida la del Ministerio Público.Según Saab, «nos han contado allegados a nosotros cómo amigos y familiares publicaron mensajes en sus Whatsapp llamado a matar y ataques a personas. Los bloquearon. Lo mejor es alejarse de ellos, porque en cualquier momento te pueden dar una puñalada trapera».Tarek William Saab insistió durante su alocución en que las protestas de estos días no tendrán la «inacción» que dijo hubo en 2017, cuando la fiscal general era Luisa Ortega Díaz, quien luego se deslindó del gobierno de Nicolás Maduro.Según Saab, el grupo VV (Vente Venezuela) «es un grupo terrorista, neonazi».Informó que hasta ahora se registran más de 80 funcionarios policiales y militares heridos.Saab también dijo que «varios candidatos tuvieron su momento en la contienda electoral, se han presentado para formar parte de la investigación» que adelanta el Ministerio Público.«Aquí hay conciencia de querer mantener la paz ciudadana y lo estamos haciendo en los términos que mandan la Constitución y la ley», aseveró el fiscal.*Con información de Sumarium y RSS