Jorge Rodríguez pide cárcel para Edmundo González Urrutia y María Corina Machado

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Web

31-07-24.-El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió este martes cárcel para Edmundo González Urrutia, y para la líder opositora María Corina Machado, a quienes acusó de ser los responsables de una «conspiración fascista» contra las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorga a Nicolás Maduro una controvertida victoria.



El también jefe del comando de campaña del chavismo dijo que el Ministerio Público «tiene que actuar» para que vayan «presos» ambos opositores, quienes -señaló- «ordenaron y pagaron» a delincuentes «drogadictos» para que «aterroricen» a la población.



«González Urrutia es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela», dijo Rodríguez durante la sesión del Legislativo, controlado por el chavismo, durante la que, además, señaló al equipo de campaña del exembajador como el «comando de acción violenta» para «intentar sembrar una guerra civil» en el país.



Te sugerimos: María Corina Machado: Tenemos copias de 84% de las actas y no solo ganamos, arrasamos



Mientras Rodríguez comparecía en la Asamblea Nacional, González Urrutia y Machado se concentraban con varios miles de personas en Altamira, donde pidieron a los ciudadanos que reclamaban al CNE las actas de las votaciones del domingo -con las que, aseguran, se podrá demostrar que el opositor venció a Maduro por un amplio margen- que continúen exigiendo conocer la verdad de forma pacífica.



Asimismo, cuestionó las actas que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) asegura tener y que dan una «abrumadora» victoria a su candidato.



«Yo puedo ya mismo, denme cuatro horas, en cuatro horas puedo inventar 100 millones de actas donde 100 % de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista», expresó el jefe de la AN, quien calificó las declaraciones de la PUD como «patrañas».



Desde el lunes, ha habido múltiples protestas en Caracas y buena parte del país en rechazo a los resultados brindados por el CNE, acciones respondidas, en algunos casos, con represión por parte de cuerpos policiales y militares.



La oposición mayoritaria señala estas manifestaciones como «expresiones espontáneas y legítimas», mientras que el Gobierno las tacha de «criminales» y «terroristas», a la vez que denuncia un golpe de Estado «fraguado nuevamente» por «factores fascistas de derecha extremista».



Según organizaciones no gubernamentales, la acción de los cuerpos de seguridad contra las manifestaciones ha dejado, al menos, 11 muertos y 84 heridos, mientras que la Fiscalía contabiliza 749 detenciones.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 742 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)