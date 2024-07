Sepultaron en plena selva de El Darién los restos de joven zuliano que murió por infarto en su trayecto a EEUU

Juan Carlos Monzant, fallecido tras infartarse mientras caminaba en la selva del Darién Credito: Web

19-07-24.-Juan Carlos Monzant (27) falleció el pasado lunes 15 de julio tras infartarse mientras caminaba en la selva del Darién.



El cuerpo del joven Juan Carlos Monzant (27), un médico zuliano oriundo de Sabaneta de Palmas en el municipio Miranda del estado Zulia que el pasado lunes 15 de julio murió a causa de un infarto mientras atravesaba El Darién, tuvo que ser sepultado esta semana en plena selva ya que por el peso del cadáver, los rescatistas no pudieron llevarlo hasta la frontera con Panamá.



Sus familiares a través de un post publicado recientemente en las redes sociales, hicieron un llamado a la embajada panameña para que ayudara con la repatriación de sus restos, pero lamentablemente las personas que llegaron al sitio no pudieron levantar el cuerpo y tampoco contaban con los implementos necesarios para este tipo de situaciones.



Debido a las circunstancias y a que el cadáver comenzó a presentar descomposición, fue sepultado en plena selva, cerca de un poblado llamado Carreto, que es atravesado por la ruta que va desde Colombia hasta la frontera panameña. Se pudo conocer que las personas encargadas de guiar por la jungla al grupo de migrantes en el que Juan Carlos estaba, hicieron todo lo posible para que el cuerpo fuese rescatado, pero sus esfuerzos fueron en vano.



Mientras lo enterraban, el paso fue cerrado para no generar alarma o temor a otros migrantes en camino y también para que no grabaran con sus celulares la zona en donde se estaba llevando a cabo el sepulcro. Trascendió que los rescatistas pretendieron, al menos, trasladar el cuerpo hasta la comunidad de Carreto para sepultarlo en ese sitio pero no lograron avanzar debido al peso y a lo intrincado del terreno.



Juan Carlos Monzant falleció al infartarse mientras caminaba la selva de El Darién. Se conoció que tenía años padeciendo problemas cardíacos y que debido al cansancio, a la fatiga que le produjo la fuerte caminata, aunado a su condición de sobrepeso, se descompensó al punto de sufrir un paro cardíaco. Su repentina muerte ha casado gran conmoción entre sus familiares y amigos más cercanos, pues nunca se imaginaron semejante fatalidad.



Tenía 27 años de edad y en 2019, aproximadamente, decidió irse a Chile. En ese país vivió hasta finales del mes de junio, cuando junto a un amigo emprendió viaje por Suramérica para llegar a EEUU y buscar mejores oportunidades de trabajo. Era natural de Sabaneta de Palmas, municipio Miranda, donde creció y estudió hasta graduarse de médico en Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

