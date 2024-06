Maduro pide a Pedro Sánchez y al rey de España entregar a “asesinos materiales” de Orlando Figuera

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Credito: @presidencialven

04-06-24.-El presidente Nicolás Maduro pidió este lunes al rey Felipe VI de España y al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, entregar a las autoridades de Venezuela a los responsables de la muerte de Orlando Figuera en las protestas de 2017.



“Los asesinos materiales que quemaron en público a Orlando Figuera están en España. Les pido que le entreguen a la justicia venezolano a los fascistas”, solicitó el mandatario en su programa Con Maduro+.



Mencionó que su asesinato se trató de un “crimen de odio” y que la violencia “es la apuesta principal que hace la derecha, por eso hay que cultivar la paz. No pueden volver esa gente con su fascismo y su odio”.



Por otro lado, Maduro vaticinó nuevamente un triunfo en las elecciones presidenciales. “La victoria de este año 2024 nos va a dar 50 años de paz, crecimiento y prosperidad”, manifestó.



Reiteró que tras su triunfo, buscará “la unidad del país” por medio de un diálogo nacional.



En torno a los recientes estudios de la consultoras, Maduro dijo que “la encuesta está en la calle, la esperanza está en la calle. Esperemos al 28 y verán una gran victoria”



Nuevamente, atacó a sus contrincantes al calificarlos de “patarucos”. “Los patarucos están alborotados y me caen a piedra a mí, porque saben que Maduro no es un hombre débil, ni títere de nadie”, añadió.

