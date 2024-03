Joven madre venezolana es asfixiada en su propia casa en Cúcuta: Entraron a robar y la asesinaron

Yunnabra Yudeysi Benavides Nieto Credito: Web

09-03-24.-Una venezolana de 24 años fue asesinada dentro de su casa ubicada en la invasión Nuevo Mundo en Puerto Santander de Cúcuta. La víctima quedó identificada como Yudabra Yudeysi Benavides Nieto.



El cadáver de la mujer fue hallado el lunes al mediodía, cuando sus familiares la encontraron tendida sobre una cama, sin signos vitales.



Esa atroz escena, una vez más, deja en evidencia que la tranquilidad en Puerto Santander parece estar lejos.



La violencia retumba en cada rincón de ese municipio del área metropolitana de Cúcuta y ni en sus propias casas la comunidad está segura y lo peor de todo es que pareciera que a ninguna autoridad le interesara lo que allí sucede.



La encontraron muerta



Como Benavides Nieto no había ido a recoger a los niños a la escuela, los profesores no tuvieron más opción que ir a llevarlos hasta su vivienda.



En ese momento abrieron la puerta y se encontraron con que la mujer estaba tirada sobre una cama, con los brazos abiertos y con parte de su blusa alzada.



No tenía impactos de bala o puñal, pero si una marca de maltrato en su cuello. Presuntamente, Benavides Nieto habría muerto por asfixia.



Minutos después, luego de revisar sus cosas, la familia de la mujer encontró que en la casa no estaba ni su celular ni su moto, lo que se trataría de un robo.



Debido a que el hecho se presentó en un municipio encerrado por la violencia y el terror con el que delinquen los grupos armados ilegales, la Policía Metropolitana de Cúcuta, no fue hasta la escena para adelantar la inspección técnica.



Fue así que para traer el cuerpo de la venezolana hasta la capital una funeraria recibió la autorización para hacerlo.



El cadáver de la víctima fue traído hasta las instalaciones de la Sijín en Cúcuta. Allí comenzaron la inspección técnica, para después llevarla al instituto de Medicina Legal, donde establecerán las causas del asesinato.



Una ciudad violenta



Las cifras muestran a Cúcuta como una de las ciudades más violentas e inseguras para las mujeres.



De acuerdo con la secretaría de Equidad de Género, más de 3.300 denuncias recibieron las instancias policiales y comisarias de familia durante del 2023 y lo corrido de 2024; se tratará de más de 250 denuncias por mes.



*Fuente: Noticia al Día / La Opinión