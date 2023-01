Docente de Barinas advierte que “vendrán más persecuciones y montajes”

Protesta en Barinas Credito: ARM

28-01-23.-Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Colegio y Sindicatos de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev), advirtió de nuevas persecuciones, montajes y descalificaciones hacia su persona y dirigentes sindicales, por la lucha que lideran en reclamos a salarios dignos y justos.



“Van a venir persecuciones, montajes, descalificaciones, pero esta lucha, por más que el gobierno quiera, no la van a descalificar”, dijo Venegas en la concentración que se hizo al frente de la Capilla El Carmen, avenida 23 de Enero, en Barinas.



El dirigente magisterial afirmó que en ese estado llanero “hay dirigencia sindical para rato” y le ratificó al gobierno nacional que no van a dar ni un paso atrás en el reclamo de sus reivindicaciones salariales.



Venegas también invitó “a quienes están convencidos de esta lucha, para que venga a fajarse con nosotros”, pero no aceptarán acuerdos firmados con algunas federaciones que no los representan.



La Guaira: pensiones justas



En La Guaira, unas 800 personas, en su mayoría de la tercera edad, caminaron desde la plaza Los Maestros hasta la Calle Nueva, en Carlos Soublette, Maiquetía, estado La Guaira.



La consigna de los manifestantes giró en la exigencia de pensiones justas para tener una vida digna.



Aragua: marchas encontradas

La gente en Maracay, capital del estado Aragua, hizo dos marchas: una arrancó desde Parque Aragua y la otra, en la Avenida Ayacucho, para encontrarse en la plaza Bicentenaria, en la Avenida Bolívar.



Manifestantes calculan que unas 500 personas atendieron la convocatoria, entre ellos, jubilados de la Administración pública, Cantv, Corpoelec, docentes y salud.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 655 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/docente-de-barinas-advierte-que-vendran-mas-persecuciones-y-montajes/)