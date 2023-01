Provea tras aprobación en la AN del proyecto de ley sobre las ONG's en Venezuela: "Avanza la criminalización"

25-01-23.-La ONG venezolana Provea se pronunció tras la aprobación en primera discusión por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela del "Proyecto de Ley contra el financiamiento y funcionamiento de las ONG en Venezuela"."Avanza la criminalización. Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 Petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento", escribieron en su cuenta de Twiiter.La organización aseguró que "ante las crecientes protestas por salarios y pensiones dignas, el Gobierno de Nicolás Maduro anuncia una nueva Ley para silenciar a quienes denuncian las graves violaciones de Derechos Humanos en Venezuela".Aseveran que con esta ley se busca "ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas".Por su parte, el diputado Diosdado Cabello afirmó este martes en sesión ordinaria de la AN para presentar este proyecto de ley que "estos organismos que afirman ser no gubernamentales, reciben financiamiento desde el exterior, (EEUU), con fines políticos para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro".