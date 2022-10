Venezolanos que quieren volver de manera voluntaria serán enviados vía aérea desde México

Credito: Web

22-10-22.-Es probable que los retornos voluntarios de migrantes venezolanos en México en avión de regreso a su tierra natal comiencen en los próximos días, dijeron el jueves cuatro personas familiarizadas con el asunto.



México está lidiando con un fuerte aumento de venezolanos, tanto de los que llegan a su frontera sur como debido a las miles de expulsiones de Estados Unidos, luego de un acuerdo la semana pasada destinado a frenar el flujo de personas.



Según un plan bilateral anunciado el 12 de octubre, Washington dijo que otorgaría acceso humanitario a Estados Unidos por vía aérea a hasta veinticuatro mil venezolanos. También permitió a los funcionarios estadounidenses expulsar a México a quienes fueran atrapados tratando de cruzar ilegalmente por tierra.



Los retornos voluntarios a Venezuela por vía aérea deberían comenzar esta semana, según dos funcionarios mexicanos familiarizados con el asunto.



No estaba claro de inmediato cuántas personas regresarían en el primer vuelo, ni cuántos viajes estaban planeados. Un funcionario dijo que podría haber varios vuelos.



La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Instituto Nacional de Migración (INM) del Gobierno no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La Embajada de Venezuela en México no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.



La administración Biden se ha visto presionada para frenar la inmigración ilegal después de un número récord de cruces fronterizos este año. Los venezolanos que buscan un futuro mejor lejos de su patria económicamente golpeada han ayudado a impulsar esa tendencia.



El Gobierno mexicano dijo el 12 de octubre que los venezolanos que ingresen a su territorio a partir de ese día no podrán solicitar desde México el acceso a Estados Unidos por vía aérea.



Aquellos venezolanos que hayan ingresado ilegalmente a México y quieran quedarse en el país tendrán que solicitar asilo, según un funcionario mexicano familiarizado con el tema. Sin embargo, si hacen eso, no pueden solicitar asilo estadounidense, agregó el funcionario.



Eso podría significar que el regreso voluntario a Venezuela es más atractivo para algunos que quedarse en México, dijo el funcionario.



Durante los últimos cuatro años, el Gobierno de Venezuela ha brindado vuelos especiales a sus ciudadanos en el extranjero que carecen de los medios para pagar la tarifa. Actualmente también ofrece vuelos comerciales de bajo costo desde México en la aerolínea estatal Conviasa, según una persona familiarizada con el asunto.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://www.reuters.com)