(VIDEOS) Soy un ciudadano vasco, reconozcan mi identidad, exige Asier Guridi

Miercoles, 27 de abril de 2022.- En Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, un ciudadano español, originario del país Vasco, se encuentra protestando por lo que considera es una injusticia en su contra y contra su familia, está en huelga de hambre desde hace más de 25 días, frente a las oficinas del consulado general de España, en esta ciudad.



Su nombre Asier Guridi y logramos conversar con él, el sábado 23, para que explicase a aporreadores y aporreadoras la situación por la que está pasando, nos indicó que está viviendo una especie de limbo legal, ya que según nos señaló, las autoridades del Reino de España, a través de su consulado general en Venezuela, hasta el momento, se han negado en otorgarle el pasaporte que le corresponde como ciudadano español.



En una pancarta que enmarca el espacio que ha tomado para su huelga de hambre, donde observamos una colchoneta, todo al aire libre y varios recipientes con agua, además de un morral, indica lo que suena como un grito: Soy un ciudadano vasco, reconozcan mi identidad y la de mi familia.



Un grupo de apoyo solidario, estaban de visita, interpretaba algunas canciones para darle ánimos al huelguista cuyo largo ayuno comienza a notarse en su cuerpo, dentro de ese grupo destacaba la presencia del profesor Walter Martínez, productor y conductor de Dossier.



Asier Guridi, refiriéndose a los argumentos que sostienen las autoridades del Consulado General de España en Venezuela mencionó: ""En el 2020 argumentaban que no querían que me fuera de Venezuela, ahora argumentan que yo tengo una condena de dos años, en el 2020 argumentaban que no querían que me fuera de Venezuela, que querían que yo me quedara aquí.



Y luego a partir de esa fecha, ahora han cambiado de razonamiento y dicen oralmente, porque no lo escriben, no lo escriben.



Estoy pidiendo la motivación por escrito, la última vez que lo he hecho a sido hace dos años, dos días, ya es la cuarta vez que lo solicito y no me dan por escrito.



Están argumentando que yo tengo una condena de dos años en Francia, desde el 2007, okey, esa condena en Francia se dio en ausencia de mi persona, sin presencia de abogado, sin la tutela judicial efectiva, sin el derecho a la defensa, sin saber que se me estaba juzgando.







Al momento de arribar al área de la plaza La Castellana, plaza Isabel La Católica, ubicada en el sector este de Caracas, donde funciona el Consulado General de España, nos encontramos que Asier Guridi estaba recibiendo la visita solidaria de miembros del Partido Comunista de Venezuela. (PCV)Su secretario general, diputado a la Asamblea General, Oscar Figuera, en breves declaraciones para Aporrea nos indicó el objetivo de la visita solidaria que le hicieron a Guridi.``Estamos acompañando al compatriota, combatiente, compañero vasco Asier Guridi, quien está cumpliendo 25 días en huelga de hambre, reclamando su derecho a la identidad, reclamándole al consulado de España que le entregue su pasaporte, que le entregue el pasaporte que le permitirá a él legalizar la situación de su hijo en España y de su compañera, que también está en España.Diciéndole al Gobierno Nacional, al gobierno del presidente Nicolás Maduro que él también tiene en sus manos la posibilidad de contribuir a levntar la huelga de hambre de 25 días hoy, de Asier Guridi.Porque el gobierno venezolano tiene la potestad, luego que le concedió la condición de refugiado, porque el gobierno venezolano le concedió la condición de refugiado a Asier Guridi, tiene también la competencia para darle la documentación venezolanaLe exigimos al gobierno venezolano que atienda el caso de un hombre que ya tiene hoy 25 días defendiendo los derechos a su identidad, que puede llevarlo a la muerte y que el gobierno venezolano también tiene la forma de resolver la situación que está planteada.''``Hasta ahora el gobierno de España, lo que le ha dicho a Asier Guridi es que no están dispuestos a entregarle la documentación que le reconozca la identidad.Es un derecho humano, es un derecho de las convenciones internacionales, lo que está reclamando él...hay una conducta contumaz, negadora del derecho, del derecho humano de identidad por parte del Estado, por parte del gobierno español.Desde Venezuela le exigimos al gobierno español que reaccione y respete sus propias leyes y respete las convenciones internacionales al concederle a Asier Guridi sus documentos de identidad.''Se dirigió el diputado Oscar Figuera directamente al presidente de España: ''Señor Pedro Sánchez, ¿usted no se reivindica como socialista?, usted que dice defender las propuestas avanzadas en Europa, que lo dice, aunque no lo hace, en esta oportunidad le decimos: cumpla con lo que usted dice, ordene que se le entregue la documentación a Asier Gurudi, es un acto de justicia, es un acto de humanidad, es un acto de derecho, es un acto de derechos humanos, es un acto de derechos internacionales.''