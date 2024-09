Efemérides 20 de septiembre: Día Internacional de la Libertad de Expresión del Pensamientodel y del Deporte Universitario

Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento: La libertad de pensamiento, de religión y de conciencia están basadas en la posibilidad de manifestar todas las creencias y del ejercicio libre de todos los cultos o ideas que no se opongan a principios elementales de convivencia, existencia de opiniones diferentes y el consecuente derecho a la libertad de expresión, sin que se hostigue a nadie o discrimine por sus pensamientos y opiniones. En 1948 la Organización de las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos estableció en su artículo 19º que: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y de difundirlas, sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión". La fecha se origina en conmemoración de los sucesos de 1870, cuando las fuerzas italianas (de Víctor Manuel II) y los garibaldinos protagonizaron en Roma la "Brecha de la Porta Pía", derrotando a las fuerzas del Vaticano que se encontraban aliadas al Imperio francés, y que para el bando triunfante representaban al oscurantismo y el dogmatismo, con el dominio de la religión, hasta el punto de prohibirle el papa a los católicos el ejercicio del voto en el nuevo reino. La defensa de la libertad de pensamiento sigue siendo una dura lucha frente a los gobiernos autoritarios y totalitarios. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 57, establece que: "Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa". Además, el artículo 58 complementa este derecho al señalar que: "La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes". Estos artículos son garantistas de la libertad de expresión y del derecho a la información, fundamentales para una sociedad democrática, pero... ¿Cómo evalúa Ud. su cumplimiento en Venezuela?