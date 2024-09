Efemérides 4 de septiembre: Día del Trabajador Público - Día de la Salud Sexual

Semana del Aprendizaje Digital (tercer día). Su celebración este año 2024 va del 2 al 5 de septiembre. Consiste en un programa de actividades dispuestas por la UNESCO como contribución de las tecnologías móviles al logro del Programa Educación para Todos. Entre sus objetivos: 1) divulgar el aporte de las tecnologías móviles a la mejora de la enseñanza y el aprendizaje; 2) reforzar el uso correcto y el acceso a estas tecnologías; 3) fomentar la lectura y la alfabetización digital. Se estima que más del 85 % de los habitantes del mundo tienen algún acceso a móviles inteligentes, tabletas y ordenadores portátiles que incrementan las oportunidades de conectarse con programas y materiales educativos, y de beneficiarse del M-Learning o aprendizaje móvil, incluso en zonas pobremente provistas de recursos del sistema educativo formal. Esta modalidad de aprendizaje móvil (o mediante el úso de móviles y de señal inalámbrica) se basa en la disponibilidad de aplicaciones o apps y el aprovechamiento de imágenes y gráficos, audios y videos, recursos similares a los juegos, etc.

Día Mundial de la Salud Sexual , una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) desde el año 2010. La finalidad de esta efeméride es concienciar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como de promover la adopción de las precauciones, recursos y servicios pertinentes para propiciar una vida sexual saludable y segura de las personas. El uso de preservativos en las relaciones sexuales puede prevenir enfermedades, así como embarazos no deseados. La conciencia y un mayor conocimiento respecto a la vida sexual son muy impertantes.

Día del Empleado o Trabajador Público en Venezuela. El día 4 de septiembre de 1970 se promulgó la Ley de Carrera Administrativa. Aunque los trabajadores del sector público suelen recibir felicitaciones oficiales en estas fechas, lamentablemente sus salarios se mantienen precarizados desde hace años (prolongando su situación de miseria), al no cumplirse el Art 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece un salario mínimo que debería tener como referencia el costo mensual de la canasta básica: Pero resulta que el salario oficial no cubre ni una ínfima fracción de ésta, además de que hay una pérdida generalizada de beneficios: se ha venido degradando el sistema de seguridad y salud, las jubilaciones y prestaciones... Sus derechos laborales de conjunto vienen siendo violados, particularmente en el marco de la aplicación de unas tablas y ajustes de lo que se ha conocido como "Instructivo ONAPRE", pero que el TSJ dice que "no existe", a pesar de que los trabajadores lo sientan en carne propia. También están en juego otros derechos laborales y sindicales de las y los servidores públicos, así como su participación democrática como trabajadores en los asuntos del Estado y en la dignificación de su labor frente al flagelo de la corrupción. En 2012, en esta fecha dedicada al Empleado Público venezolano, el presidente Hugo Chávez, como en otras ocasiones, le rindió homenaje a la labor diaria de estos trabajadores al servicio del país, a los que calificó como "savia fundamental en la construcción de la patria nueva"; un reconocimiento que les haría por última vez en su día nacional, antes de su fallecimiento. Otros vientos soplan desde hace unos años y en la actualidad. Y algo muy lamentable es que la precariedad laboral sumada a la burocratización a altos niveles presiona para que se degrade la función pública en perjuicio de todas y todos los venezolanos. Por eso los empleados de la administración pública tienen ante sí un día para la lucha más que un día de celebración. Actualmente, entre los empleados públicos hay dos clases o una clase y una casta: la de los trabajadores que sufren precarias condiciones laborales y la de la burocracia que vive de los privilegios del poder.