Efemérides 19 de Julio: Hace 45 años llegaba la exrevolución sandinista (1979)

Día de la Liberación Nacional en Nicaragua. El 19 de julio de 1979 rebeldes sandinistas marcharon victoriosos hacia la capital de Managua tras derrocar a la dictadura proimperialista de Anastasio Somoza (sostenida por los EE.UU), dos días antes. Han pasado 44 años. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se originó como organización política-militar de izquierda y antiimperialista en 1961. Se proclamó como una fuerza guiada por los pasos del combatiente antiimperialista Augusto C. Sandino, del que tomó el nombre de "Sandinista". Sandino sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en Nicaragua entre los años 1927 y 1933. El FSLN también se inspiró en la Revolución Cubana, con influencia ideológica marxista-leninista. Los sandinistas se hicieron con el poder entre 1979 y 1990 con gran apoyo popular, pasando a ser parte de la estructura del Ejército y logrando importantes avances sociales, de manera soberana. Desde 1981, el gobierno sandinista tuvo que enfrentar a una milicia de contrarrevoluciona sostenida por la CIA de Estados Unidos para desalojarles. En 1984, el FSLN, ya como partido político fue a unas elecciones libres, obteniendo con Daniel Ortega la mayoría absoluta (67% de votos). Pero tras la reforma constitucional de 1987 y con el acoso la Contra hasta 1989, los sandinistas perdieron las elecciones de 1990, quedando en la oposición. Sin embargo el FSLN y Ortega volvieron a ganar las elecciones en 2006 y desde entonces ha sido reelegido tres veces, bajo condiciones que han sido muy cuestionadas como antidemocráticas (2011, 2016 y 2021) y con acusaciones de ser un gobierno autoritario. Muchos dirigentes históricos sandinistas están en confrontación con su gobierno e incluso presos o perseguidos, por criticar sus políticas a las que consideran apartadas de los objetivos de la revolución, sin libertades democráticas y con medidas capitalistas, a pesar de estar enfrentado a los EE.UU.

Día de los "Amigos con Derechos". Se refiere a amistades que incluyen las relaciones íntimas; pero siempre que se entienda que ¡no, es no! Se trata de relaciones consentidas, de mútuo acuerdo, aunque "sin compromiso". Una manera de tomar las cosas en la vida.

En 1980, la eremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú, es boicoteada por más de sesenta países, por iniciativa de EE. UU., tras la invasión soviética de Afganistán . Eso no se lo hacen a los EEUU cuando invade naciones ni a Israel por cometer masacres y el genocidio palestino.

En 1989 nació Luis Avilán, lanzador venezolano de béisbol profesional que forma parte de los Washington Nationals de las Grandes Ligas. Anteriormente jugó con los Atlanta Braves, Los Angeles Dodgers, Chicago White Sox, Philadelphia Phillies, New York Mets y New York Yankees.

En 2016, la banda británica de rock Queen y la editorial Sony/ATV piden a Donald Trump que se deje de usar su canción "We are the Champions" en su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos. Escuchar canción.