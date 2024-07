Efemérides del 11 de Julio: Día Mundial de la Población

Día Mundial de la Población. En junio de 1989 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instituyó este día con el objetivo de crear conciencia en torno a las problemáticas que afectan a la población del mundo en constante crecimiento y demanda de recursos. Cuando fue proclamado en la Tierra superaba los cinco mil millones de habitantes, mientras que ahora nos sobrepasamos los 8 mil millones en todo el planeta. Aunque se reconoce el derecho humano de las personas de determinar libre y responsablemente su propia reproducción, aún los métodos anticonceptivos no son accesibles a la totalidad de quienes están en edad reproductiva, y lo principal: asegurar el sostenimiento de las familias, superando la pobreza y en condiciones de vida dignas. A la tasa actual de crecimiento del número de habitantes se espera que para el 2030 la cifra esté por encima de los 8.600 millones. La pregunta es si bajo; es decir, bajo el sistema capitalista de producción y consumo, que ya viene generando el cambio climático y contaminando todo el planeta, seguiremos o no teniendo un mundo habitable. Todo parece indicar que necesitaremos drásticas transformaciones socio-políticas y económicas para seguir existiendo. No es sólo cuántos cabemos, sino cómo vivimos y cuánto aguanta el planeta; sobre todo, de qué manera se reparten el espacio y los recursos, cuando el 1% poseedor de los grandes medios de producción y de la riqueza se agarra lo que necesita el 99 %.