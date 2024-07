Efemérides del 7 de Julio: Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (2017)

En 1940 en Liverpool, Reino Unido, nació Richard Starkey, que adoptó el nombre artístico de "Ringo Starr" (como integrante de The Beatles), músico, cantante, y compositor británico, baterista de la banda de rock "The Beatles". Principalmente fue éste último su rol en la famosa banda, pero no fue lo único que hizo, porque también se destacó con algunas canciones. Escuchar canciones que cantó Ringo con The Beatles