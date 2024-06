Efemérides del 17 de Junio: Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

En 1673, los exploradores franceses Jacques Marquette y Louis Jolliet llegan al río Misisipi (en lo que hoy es Estados Unidos) y son los primeros europeos en delinear el curso del río . El río, sin embargo, había sido explorado inicialmente por los españoles de la expedición de Hernando de Soto. Los pobladores indígenas tenían, por supuesto, conocimiento de tramos del curso fluvial, pero no tenían representaciones cartográficas del mismo.

En 1823, se patenta el primer material impermeable. Patentado por la compañía textil de Charles Macintosh and Co. of Glasgow, consistía en dos capas delgadas de los materiales impermeables sobre la tela, que la aislaban. Al primer impermeable se le llamó Mackintosh.