Efemérides del 16 de Junio: Día del Padre - Día Internacional de las Remesas Familiares

Es 16 de Junio del año 2024. Es el día número 168 del año. Por ser un año bisiesto, faltan 198 días para su terminación, pues tiene 366 días. Hoy es domingo.

Los años bisiestos se presentan cada cuatro años en los que se añade un día más a febrero (29 F) y el año es de 366 días.

Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito.

Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene.

¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 16 de Junio:

Mes Mundial de la Esterilidad. Ver: Efemérides del 1 de junio.

Continúa la Semana Internacional de la Salud Masculina. Ver: Efemérides del 15 de junio.

Día del Padre en Venezuela. Se celebra el 3er domingo de junio y es una fecha dedicada a honrar a los padres y a quienes cumplen ese rol (como los padrastros, tíos y abuelos) tan importante y complementario del de la madre en la crianza, cuidado y educación de los niños, pero sobre todo para brindarles afecto y apoyo en su proceso de desarrollo y a lo largo de sus vidas. Es un día para compartir, para propiciar el estrechamiento de los lazos familiares y para reflexionar sobre lo que implica la paternidad.

Día Internacional de las Remesas Familiares (dinero que los emigrantes envían a su país de origen). Esta efeméride se celebra el 16 de junio de cada año, tras ser establecida mediante decreto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como reconocimiento de la importancia de las contribuciones económicas aportadas por trabajadores y trabajadoras migrantes de todo el mundo a familiares y personas que permanecen en su país de origen. Las remesas son una contribución fundamental para la mejora de la calidad de vida, no sólo de las familias receptoras, sino que se constituyen en factores de sostén económico para los países de procedencia de los migrantes, al mismo tiempo que éstos dan su aporte laboral en las naciones a las que se dirigen. En Venezuela, de no ser por las remesas muchas familias no podrían sobrevivir en la prolongada situación de crisis que arrastra el país desde la pasada década, con salarios y pensiones carentes de casi todo su valor de compra. Se dan cifras de unos 7 millones de emigrantes venezolanos que andan por el mundo adelante, y que por cada uno de ellos hay varios otros venezolanos que dependen de su remesa para subsistir. En una consulta con la Inteligencia Artificial, ésta nos ofrece un resumen de las opciones más utilizadas y cómo funcionan: Zelle: Es la plataforma más popular para pagar en dólares en el país porque es rápida, segura y no cobra comisiones por transferencias1. Para usar Zelle, necesitas una cuenta en Estados Unidos y un correo electrónico1. Sin embargo, debido a las sanciones contra el chavismo, algunos bancos como Wells Fargo pueden limitar las transacciones o congelar las cuentas. PayPal: Esta es una plataforma de pagos segura y rápida que está disponible en 202 países. En Venezuela, es la billetera de miles de freelancers y hay comercios que aceptan esos dólares. Remesas: Esta es otra opción que brinda un puente económico para que tus familiares en Venezuela reciban el fruto de tu trabajo de manera rápida, segura, confiable y cómoda. Según un estudio, alrededor del 24,3% de los hogares en Venezuela reciben ingresos por remesas, con un promedio de 65,8 USD mensuales. Las remesas se han convertido en la segunda fuente de ingresos externos para Venezuela, después del petróleo. Esta ayuda externa beneficia al 35% de la población, con unos tres millones de beneficiarios directos de los envíos. En 2024 la campaña parece repetir el Lema del año anterior: "Remesas digitales para la inclusión financiera y la reducción de costes".

Día Internacional del Niño Africano y también Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Por una parte, es una fecha para reflexionar acerca de la situación de muchos niños en el continente africano. Entre los principales problemas se encuentran el VIH, la inestabilidad política, las guerras civiles, el hambre y la falta o insuficiencia de atención sanitaria y educación, las migraciones masivas... La fecha se estableció porque el 16 de junio de 1976 miles de escolares negros de Sudafrica (durante el régimen racista blanco del Apartheid impuesto a los negros) tomaron las calles de Soweto, en protesta por la ínfima calidad de la educación y cientos de niños y jóvenes fueron abaleados, prolongándose las protestas por semanas, con saldo de más de cien muertos y de unos mil heridos. Para honrar su memoria se conmemora el Día Internacional del Niño Africano, desde 1991. Se busca que los gobiernos de los países ricos a incrementar el presupuesto para ayudar a los niños africanos a conseguir una vida digna, una educación y sanidad de calidad y protegerlos de los conflictos y guerras.

Es el Día Mundial de la Tapa, pero no la del frasco. Se refiere a una de las costumbres más populares en España, país donde se estima que la mayoría de los establecimientos de comidas y bebidas ofrecen una "tapa" gratuita como acompañamiento de la bebida. La "tapa" es un aperitivo o pequeña ración comestible que se sirve en bares o tascas para su degustación al pedir la bebida, para agradar y atraer al cliente. El Ministerio de Cultura de Españaha inició el trámite para que "Las Tapas" sean declaradas como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Cuenta la leyenda que el Rey Alfonso X El Sabio dispuso que no se sirviera en los mesones castellanos ninguna bebida que no fuera acompañada de algún bocado de comida, para evitar que el alcohol se subiera a la cabeza de manera rápida. Las "tapas" solían consistir en una loncha de jamón o queso que se ponía sobre el vaso a modo de tapa. Las tapas más populares son de tortilla, jamón serrano, queso, ensaladilla rusa, "patatas bravas" o fritas en hojuelas, aceitunas... ¡Así menos gente pasa hambre y más gente anda contenta! ¡Es mejor que tomarse 12 cervezas sin ni siquiera un manisito!

Día Mundial de las Tortugas Marinas. Son uno de los animales más amenazados del planeta, a pesar de estar entre los más longevos y que llevan en la Tierra más de 200 millones de años. Así de grave es la amenaza humana, ocasionada por el comportamiento de nuestra población y por los cambios que introduce en el ambiente el sistema socioeconómico del capitalismo industrial a escala global. Por este motivo se les dedica un día mundial para concienciar sobre el peligro que corren y presionar en favor de alternativas para la supervivencia de la especie, que en el fondo representa también la supervivencia nuestra, ya que no podemos seguir siendo depredadores infinitos y destructores de nuetro propio hogar planetario. El día moviliza a organizaciones ecologistas y ambientalistas en el mundo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza recoge en su lista roja 7 especies de tortugas amenazadas por un conjunto de factores: la basura oceánica, los plásticos, la pesca con redes en las que quedan atrapadas, el cambio climático y de la temperatura oceános, el aumento del turismo no regulado o no responsable en las playas donde desovan para reproducir sus crías. La celebración coincide con el nacimiento en 1909 del conservacionista de tortugas marinas Archie Carr.

Día Internacional del Biotecnología. Se resalta su importancia en el desarrollo sostenible. La biotecnología es el conjunto de disciplinas que analizan y manejan componentes de organismos vivos como genes, enzimas y células, con el fin de obtener productos con objetivos terapéuticos, nutricionales, agrícolas e industriales, de control medio-ambiental u otros objetivos específicos. Las diferentes ramas de la biotecnología se dividen por colores, por ejemplo, el verde para el estudio de cultivos más sustentables, resistentes a plagas y sequías. Esta ciencia se ha mostrado especialmente importante en la lucha contra la COVID-19, con la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos.

En 1723 nació Adam Smith (f. 1790), economista y filósofo escocés, uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía.

En 1776 nace en Cumaná el político José Gabriel Alcalá, uno de los signatarios del Acta de la Independencia de Venezuela. (f. 1871). Fue un político venezolano, Síndico Procurador del Ayuntamiento de Cumaná en 1811, signatario del Acta de la Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811, en representación de la Provincia de Cumaná, y Diputado al Congreso de Cúcuta en Colombia en 1821.

En 1822 el Libertador Simón Bolívar conoce en Quito, Ecuador, a la ecuatoriana y también luchadora independentista Manuelita Sáenz, quien lo acompaño en su gesta emancipadora.

En 1840 nace en San José de los Llanos, estado Táchira, el militar y político Francisco Alvarado Arellano (f. 1917)

En 1858, murió en Londres, Reino Unido, John Snow (n. 1813), médico inglés, fundador de la epidemiología, que demostró, entre otras cosas, que el cólera estaba causado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, durante la epidemia londinense de 1854, con lo que así logró salvar muchas vidas.

En 1863 nace en Valencia (estado Carabobo, Venezuela) el pintor Arturo Michelena (f. 1898), quien que junto con Cristóbal Rojas, Antonio Herrera Toro y Martín Tovar y Tovar es considerado uno de los más grandes pintores venezolanos del siglo XIX. Participó en la Exposición conmemorativa del centenario del natalicio de Mariscal Sucre en 1895, para la cual pinta la Muerte de Sucre en Berruecos. Posteriormente presenta su obra Miranda en la Carraca en 1896. Se ocupó de la decoración del Palacio de Miraflores, residencia de la familia Crespo (presidente).

En 1896 nace en Santa María de Ipire, estado Guárico, el médico, escritor e investigador científico José Francisco Torrealba (f. 1973)

En el año 1915, en Venezuela se fundó la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela.

En 1938 nació la escritora estadounidense Joyce Carol Oates, con vasta producción literaria, en la que destaca la representación de la violencia como mal de la sociedad moderna.

En 1944, en Venezuela, se iniciaron las transmisiones la emisora radial pública YVKE Mundial.

En 1955, en Buenos Aires, Argentina, miembros de las fuerzas armadas y Comandos Civiles, intentan sin éxito tomar la Casa Rosada y hacer prisionero al presidente Juan Domingo Perón. Entre ellos había conservadores, radicales y sectores de la Iglesia Católica. Perón busca refugio y se dispone a sofocar la rebelión. Seguidamente, aviones de la Armada bombardean y ametrallan la sede del gobierno y la Plaza de Mayo. Ocurren más de 360 muertos y cerca de 2.000 heridos. Pero el golpe es fallido y los golpistas huyen a Uruguay, donde solicitan asilo político.

En 1963, la rusa Valentina Tereshkova es la primera cosmonauta y la primera civil en volar al espacio exterior. Contaba con 26 años. Orbitó varias veces la Tierra. Puso a prueba la resistencia física y psicológica de las mujeres frente a los hombres que realizaron las primeras misiones en el espacio.

En el año 1963, en Venezuela se inauguró el Museo Arturo Michelena de Caracas. En 1977 el fue declarado Monumento Histórico Nacional. La casa de dos niveles data de finales del siglo XVIII.

En 1963, en Venezuela se inauguró la Cuadra de Bolívar, Monumento Histórico Nacional, joya de la arquitectura colonial venezolana, casa de campo de la familia del Libertador, Simón Bolívar. Perteneció a su padre, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, hacia el año 1750.

En 1977 murió a los 65 años en EE.UU., Werner Von Braun (n. 1912), ingeniero físico alemán que preparó los primeros cohetes teledirigidos con carburante líquido, que más tarde se convirtieron en las temidas bombas volantes V2 de los nazis. Capturado por los norteamericanos en 1945, se nacionalizó estadounidense y fue eximido de su pasado nazi para trabajar en la NASA como responsable de los programas de los cohetes "Saturno", con los que EE.UU. llegó a la Luna en la década de los 60 del siglo XX.

En 2011, se vuelve a abrir al público la famosa Torre (inclinada) de Pisa, en Italia, tras veinte años cerrada para obras de aseguramiento del cese de su inclinación, a fin de evitar su futuro desplome. Está considerada, junto a la catedral de la que forma parte, una de las joyas del arte Románico.

En 2011 murió José "Carrao" Bracho (n. 1928), lanzador venezolano, considerado como uno de los mejores de la historia beisbolística en el país. Debutó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en 1948 con tan solo 20 años. Exaltado al Salón de la Fama del Deporte Venezolano en 1986.

En 2013, muere en Yaracuy el poeta y docente venezolano Juan Ángel Mogollón (n. 1 932) Docente, poeta, narrador, ensayista, articulista y especialista en literatura infantil.

En 2018, el espadista venezolano Ruben Limardo, se coronó en espada masculina y consiguió la presea de plata en el Campeonato Panamericano de La Habana, Cuba.

En 2019, muere en Caracas el chef de origen italiano Martino D’Avanzo, conocido como el Chef Dino (n. 1937). Fue un gastrónomo italiano radicado en Venezuela, que duró mucho tiempo duró en las pantallas de televisión en Venezuela y trabajó en varios prestigiosos restaurantes.

En 2019, se produjo un apagón eléctrico histórico que abarcó a varios países de América del Sur, originado en Argentina, que afectó completamente a esa nación (excepto Tierra de Fuego), y también a Uruguay y al Paraguay.