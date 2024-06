Efemérides 15 de Junio: 5 años de la muerte de Marta Harnecker - Día Mundial Contra el Maltrato a la Vejez

Día Mundial Contra el Maltrato a la Vejez. Es un día de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, que se le dedica a esta franja generacional de la población como fecha oficial de la ONU. La vejez está referida a la última etapa de vida de las personas de la denominada "tercera edad" o "adultos mayores", que se inicia a partir de los 65 años y culmina con el fallecimiento del individuo, pero que puede ser una etapa activa y saludable, coronada por la experiencia y las memorias de una vida, a pesar del deterioro progresivo que supone el envejecimiento, si se mantiene la calidad de las condiciones de existencia y se promueve cierta adaptación a los cambios culturales-tecnológicos que se producen en las sociedades del mundo. Actualmente observamos muchas desigualdades en este sentido, dependiendo de las condiciones socio-económicas de los países y de sus servicios de seguraidad social, sistemas de pensiones y jubiliciones y disponibilidad de servicios residenciales y de cuidados a los mayores que lo requieren cuando no pueden ser debidamente atendidos por sus familias. En los países más pobres las personas llegan a la etapa de la vejez con una calidad de vida bastante precaria y no pocos terminan abandonados o sufriendo maltratos o discriminación. Pero incluso, en los países más avanzados, las personas de mayor edad han tenido que impulsar movimientos sociales de su franja etaria para evitar el arrollamiento de la informatización y digitalización de todos los servicios públicos, bancarios y trámites institucionales. En Venezuela se avanzó mucho en la atención y los derechos de la "tercera edad" o de los "adultos mayores" en la primera década del siglo XXI, durante los gobiernos de Hugo Chávez, resaltando la ampliación de la cobertura de las pensiones; pero después de 2012 los logros alcanzados fueron retrocediendo de manera pavorosa y hoy este vuelve a ser un sector muy vulnerable y maltratado de nuestra población. Por ello, esta efeméride del 15 de junio, decretada por la ONU en 2006, debe servir para reclamar el espacio merecido por la vejéz y lograr las condiciones dignas de vida a las que los mayores tienen derecho. Un país o una sociedad que no protege a sus mayores se degrada desde el punto de vista humanitario.