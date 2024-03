Efemérides del 2 de Marzo: Por el Bienestar Mental de los Adolescentes - Fundada la III Internacional (1919)

Día Mundial sin Móvil (Teléfono Celular o Smart Phone) - #NoPhoneDay. Es una fecha acordada para favorecer la reflexión sobre la dependencia psicológica, emocional y funcional de los teléfonos móviles, #NoPhoneDay. Estudios revelan, por ejemplo, que el 5 % de la población española se considera «adicta al móvil» y más del 15 % se encuentra en riesgo de serlo (Universidad Complutense de Madrid, Hospital Universitario 12 de Octubre, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga / España y Universidad San Ignacio de Loyola / Perú). Por eso han promovido la campaña de "Disfrutar sin Abusar", invitando al uso racional y la desconexión del teléfono móvil, buscando bajar el nivel de dependencia hacía este artefacto. Numerosas actividades diarias y nocturnas se realizan a menudo o de manera prolongada con el teléfono móvil, sea con fines personales, de ocio, laborales o de estudio, así como para el relacionamiento social no presencial. Pero está determinado que el uso abusivo de móviles y videojuegos aisla, restringe otras alternativas de sana recreación y socialización (agravadas ahora para los que siguen teniendo medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19), además de afectar a la salud visual y llegar incluso a generar estados de ansiedad, frustración y una especie de "síndrome de abstinencia" (como en las drogodependencias). Se conoce de casos en los que incluso ha precipitado al suicidio de algunos adolescentes castigados sin poder usar el móvil o la señal Wi-Fi. De ahí que se insista en promover un uso digital equilibrado y saludable. Algunos de los términos usados para referirse a los trastornos asociados al uso del móvil son: "Fomo" (Fear of missing out, miedo a perderse algo), "Nomofobia" (No mobile phobia, miedo irracional a estar sin el móvil) o "Vamping" (referido al uso nocturno).